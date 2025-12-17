Un accident rutier petrecut pe un drum european intens circulat din județul Cluj a mobilizat, miercuri, mai multe echipaje de intervenție. Un autocamion încărcat cu animale vii s-a răsturnat, iar autoritățile au activat procedurile de urgență pentru limitarea riscurilor.

Cum a avut loc incidentul

Incidentul a avut loc pe E81, în zona localității Topa Mică, unde un autocamion care transporta aproximativ 200 de porci vii s-a răsturnat pe carosabil. La fața locului au fost trimise de urgență echipaje ale Gărzii de Intervenție Aghireșu, după ce autoritățile au fost alertate.

Autocamionul a fost găsit răsturnat pe partea laterală, situație care a impus intervenția unei autospeciale dotate cu modul de descarcerare. Totodată, un echipaj SMURD a fost direcționat în zonă pentru acordarea asistenței medicale necesare.

Care a fost starea șoferului implicat în accident

Potrivit informațiilor transmise de autorități, șoferul autocamionului a fost evaluat medical la fața locului. Acesta a primit îngrijiri de specialitate și era conștient în momentul intervenției echipajelor de urgență.

Reprezentanții au precizat detaliile operațiunii într-un mesaj oficial: „Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Aghireșu intervin în aceste momente pentru acordarea primului ajutor calificat șoferului unui autocamion răsturnat pe E81, în zona localității Topa Mică, precum si pentru asigurarea măsurilor specifice privind prevenirea incendiilor și siguranța participanților la traficul rutier. La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autocamion răsturnat pe partea laterală pe carosabil, încărcat cu aproximativ 200 de porci vii.”

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu. Zona accidentului a fost securizată, iar circulația rutieră a fost afectată temporar, pentru a evita alte incidente.

Echipajele au intervenit pentru protejarea participanților la trafic și pentru limitarea riscurilor asociate scurgerilor de combustibil sau deplasării animalelor transportate. a fost gestionat astfel încât intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță.

Cum au intervenit autoritățile locale și Direcția Sanitar-Veterinară

Având în vedere natura transportului, prin Dispeceratul integrat ISU-SAJ a fost solicitat sprijinul personalului de specialitate din cadrul Primăriei Sânpaul. De asemenea, Direcția Sanitar-Veterinară a fost implicată pentru gestionarea situației generate de transportul animalelor vii.

Intervenția specialiștilor a fost necesară pentru evaluarea stării animalelor și pentru stabilirea măsurilor ce trebuie luate în astfel de cazuri. Autoritățile au urmărit respectarea normelor sanitare și de bunăstare animală, relatează observatornews.ro.

Pentru repunerea traficului în condiții normale, reprezentanții operatorului economic care deține autocamionul au solicitat intervenția unei automacarale. Aceasta urmează să ridice vehiculul răsturnat și să permită degajarea carosabilului.

Reluarea circulației se va face după finalizarea operațiunilor de ridicare și după verificarea siguranței drumului. Autoritățile monitorizează situația pentru a se asigura că nu mai există riscuri pentru participanții la trafic.