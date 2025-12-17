Români păcăliți cu munca în Germania. Autoritățile olandeze au declanșat o anchetă de amploare după ce mai mulți muncitori români au fost înșelați de o firmă de recrutare, fiind convinși că vor lucra în Germania, dar ajungând, în realitate, în Olanda. Cazul scoate din nou la iveală vulnerabilitatea lucrătorilor sezonieri din Europa de Est și riscurile recrutării prin intermediari dubioși.

Români păcăliți cu munca în Germania. Cum au ajuns, de fapt, germîn Olanda

În total, 13 muncitori români au plecat din țară cu speranța unui loc de muncă stabil în Germania. După o scurtă escală în Renania de Nord-Westfalia, li s-a spus că vor fi cazați temporar în orașul Kleve, din regiunea Rinului de Jos, până la începerea activității în abatoarele unde urmau să fie angajați.

În realitate, această „cazare temporară” a fost doar un pas intermediar. La scurt timp, muncitorii au fost transportați în , fără explicații clare, moment în care situația lor s-a deteriorat rapid.

Ce abuzuri au reclamat muncitorii români

Odată ajunși în Olanda, românilor li s-au confiscat pașapoartele și au fost obligați să semneze contracte redactate exclusiv în limba olandeză, pe care nu o înțelegeau. Li s-a spus doar că sunt documentele necesare pentru a putea munci și că nu au motive de îngrijorare, potrivit .

Mai mult, muncitorii au fost informați că trebuie să suporte singuri costurile pentru transport, cazare și servicii medicale, deși nu începuseră încă activitatea și nu primiseră niciun salariu. Practic, se aflau într-o situație de dependență totală față de angajator.

După ce și-au dat seama de gravitatea situației, cei 13 români au reușit să contacteze o organizație care oferă sprijin lucrătorilor migranți. Aceasta a alertat autoritățile olandeze, iar Inspectoratul de Muncă a deschis imediat o anchetă.

Potrivit legislației din Olanda și normelor europene, astfel de practici sunt încadrate la trafic de persoane, infracțiune gravă sancționată sever, inclusiv cu pedepse privative de libertate.

Ce se întâmplă acum cu muncitorii români

Autoritățile le-au oferit celor 13 muncitori cazare temporară și îi ajută să își găsească locuri de muncă legale, în condiții corecte. Ancheta vizează firma de recrutare care ar fi făcut promisiuni false și ar fi orchestrat deplasarea frauduloasă a muncitorilor.