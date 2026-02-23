Regizorul Cristian Pepino, cunoscut pentru spectacolele în teatrul de animaţie, a murit la vârsta de 75 de ani.

Cine a fost Cristian Pepino

Cristian Pepino a realizat peste 120 spectacole de teatru de animaţie și a scris mai multe cărți despre teatrul de animaţie. Pentru munca sa, a fost distins cu mai multe premii internaţionale. El a colaborat multă vreme cu soția sa, scenografa Cristina Pepino, care în 2013.

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu regizorului o pot face joi, 26 februarie, în foaierul Teatrului de Animație Țăndărică. Trupul său neînsuflețit va fi depus între orele 13:00 si 22:00.

Mesajul Teatrului de Animaţie Țăndărică

„Colectivul Teatrului de Animație Țăndărică își exprimă profunda durere la trecerea în neființă a regizorului Cristian Pepino, personalitate marcantă și reper esențial al teatrului de animație din România.

Pentru Țăndărică și pentru întregul domeniu al teatrului de animație, Cristian Pepino a fost un reper artistic, un spirit viu, atent la detaliu, exigent și pasionat, care a știut să ducă teatrul de animație dincolo de convenție și să îi dea consistență, forță și demnitate. A crezut în această artă fără rezerve și a apărat-o cu fermitate.

A construit spectacole care au rămas în memoria publicului, a modelat generații de artiști și a contribuit decisiv la consolidarea unui limbaj scenic matur și profund.

Pentru Teatrul Țăndărică, Cristian Pepino a fost parte din identitatea artistică a instituției, un mentor și o conștiință care a apărat constant valoarea și demnitatea acestei arte.

Plecarea sa lasă un gol dureros în comunitatea teatrală. Rămân însă spectacolele, ideile, discipolii și amprenta unei vieți dedicate scenei.

Suntem alături de familie, de prieteni și de toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit.

Numele lui Cristian Pepino rămâne înscris în istoria teatrului de animație din România”, a transmis Teatrul de Animaţie Țăndărică, într- pe Facebook.