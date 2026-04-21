MEC a publicat calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru 2026-2027

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 11:58
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Înscriere fără „primul venit, primul servit”
  2. Vârste și locuri disponibile
  3. Etapa de reînscrieri: 18-22 mai
  4. Înscrieri în două etape principale
  5. Etapa de ajustări, în august

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat forma finală a calendarului de înscriere la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027, stabilind etapele, criteriile de admitere și perioadele oficiale de înscriere.

Înscriere fără „primul venit, primul servit”

Reprezentanții Ministerul Educației și Cercetării au precizat că înscrierea nu se face în funcție de ordinea depunerii cererilor, ci pe baza criteriilor generale și specifice prevăzute în metodologie, conform Agerpres.

Astfel, criteriul „primul venit, primul servit” nu se aplică, iar ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare nu influențează admiterea.

Vârste și locuri disponibile

În grupele de creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita locurilor rămase libere după reînscrieri.

La grădiniță, pot fi înscriși copiii între 3 și 6 ani, cu prioritate pentru grupele mijlocie și mare, care fac parte din învățământul obligatoriu.

Părinții pot alege trei opțiuni în cererea de înscriere, în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea aleasă ca primă opțiune.

Etapa de reînscrieri: 18-22 mai

Prima etapă este dedicată copiilor care frecventează deja unitățile de învățământ și vor continua și în anul școlar următor.

Pe 22 mai vor fi afișate rezultatele și numărul de locuri libere rămase.

Înscrieri în două etape principale

Etapa I de înscriere are loc între 25 mai și 18 iunie, iar Etapa a II-a între 22 iunie și 9 iulie.

În aceste perioade, cererile sunt procesate în funcție de cele trei opțiuni exprimate de părinți, iar rezultatele sunt afișate la finalul fiecărei etape.

Etapa de ajustări, în august

Între 17 și 27 august are loc etapa de ajustări, în care sunt repartizați copiii rămași neînscriși, cu prioritate pentru cei de 4 și 5 ani, dar și pentru cazurile speciale, inclusiv copiii care nu au fost admiși la clasa pregătitoare sau cei de peste 2 ani solicitați la grupa mică.

Pe 28 august vor fi afișate rezultatele finale și locurile rămase disponibile.

