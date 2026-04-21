B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Câți bani câștigă „domnul Dan” la Desafio. Motivul pentru care are un salariu mult mai mic decât la Survivor

Ana Maria
21 apr. 2026, 11:42
Foto: Instagram / Daniel Pavel

Daniel Pavel, cunoscut de public drept „domnul Dan”, continuă să fie una dintre cele mai recognoscibile figuri ale reality show-urilor de aventură din România. Odată cu implicarea sa în noul proiect Desafio, atenția s-a mutat din nou asupra veniturilor pe care le obține pentru astfel de producții.

Pentru acest format, prezentatorul este plătit cu aceeași sumă lunară pe care o primea și în perioada Survivor, mai exact 15.000 de euro, potrivit Cancan. Cu toate acestea, câștigul total diferă semnificativ, iar motivul nu ține de renegocierea contractului.

Ce salariu primește „domnul Dan” pentru a prezenta Desafio

Desafio a avut un program de filmare mult mai scurt comparativ cu alte proiecte similare. Producția s-a desfășurat între 6 noiembrie și 20 decembrie, adică aproximativ o lună și jumătate.

În aceste condiții, venitul total al lui Daniel Pavel pentru acest proiect ajunge la aproximativ 25.000 de euro. Suma mai mică nu reflectă o scădere a tarifelor, ci doar durata redusă a filmărilor.

De ce câștiga „domnul Dan” mai mult la Survivor

În cazul Survivor, lucrurile stăteau diferit. Filmările pentru acest format se întindeau, în medie, pe o perioadă de aproximativ patru luni. Acest ritm de producție mai lung ducea venitul total al prezentatorului la circa 60.000 de euro pentru un sezon complet, chiar dacă suma lunară rămânea aceeași.

Este o scădere de tarif sau doar o diferență de timp

Diferența dintre cele două proiecte nu are legătură cu valoarea profesională a prezentatorului, ci exclusiv cu perioada în care acesta este implicat în filmări.

În industria televiziunii, astfel de contracte sunt construite, de regulă, pe baza unui onorariu lunar, nu a unei sume fixe per proiect. Prin urmare, un format mai scurt înseamnă automat un câștig total mai mic.

Ce avantaje are un proiect mai scurt pentru prezentator

Chiar dacă venitul total este mai redus, proiectele de scurtă durată vin și cu beneficii importante pentru prezentatori.

Un calendar mai compact înseamnă o perioadă mai scurtă petrecută departe de casă, dar și oportunitatea de a accepta alte colaborări imediat după încheierea filmărilor. În același timp, ritmul de lucru poate fi mai intens, însă flexibilitatea profesională crește.

Tags:
Citește și...
Nicolae Guță internat de urgență. Ce a declarat manelistul și ce l-a adus în spital
Monden
Nicolae Guță internat de urgență. Ce a declarat manelistul și ce l-a adus în spital
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Monden
Patrick Muldoon, actorul cunoscut din serialele „Days of Our Lives” şi „Melrose Place”, a murit la 57 de ani
Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena
Monden
Lovitură în instanță pentru Sorin Bontea în conflictul cu Antena Group. Cum continuă procesul dintre chef și Antena
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
Monden
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit în secret (FOTO)
Adelina Chivu arată impecabil la 44 de ani. Secretul siluetei perfecte: „Nu mai pot mânca chiar orice”
Monden
Adelina Chivu arată impecabil la 44 de ani. Secretul siluetei perfecte: „Nu mai pot mânca chiar orice”
Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii
Monden
Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii
Virgil Ianțu, șocat de ce a văzut la un banchet de clasa a VIII-a: „Unde sunt părinții?”. Mesajul său a devenit viral (VIDEO)
Monden
Virgil Ianțu, șocat de ce a văzut la un banchet de clasa a VIII-a: „Unde sunt părinții?”. Mesajul său a devenit viral (VIDEO)
O nouă piesă lansată de „Frații Velea” provoacă dezbateri aprinse online. Experții avertizează asupra riscurilor expunerii minorilor la un limbaj inadecvat
Monden
O nouă piesă lansată de „Frații Velea” provoacă dezbateri aprinse online. Experții avertizează asupra riscurilor expunerii minorilor la un limbaj inadecvat
Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie
Monden
Kanye West pierde încă un concert în Europa. Unde a fost blocat concertul programat în iunie
Cât costă o noapte de cazare în resortul exclusivist unde Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu Jason Statham
Monden
Cât costă o noapte de cazare în resortul exclusivist unde Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu Jason Statham
Ultima oră
11:52 - Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
11:25 - Zelenski, atac la adresa Washingtonului: „E lipsit de respect să mergi la Moscova și nu la Kiev”
11:12 - Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
10:53 - Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
10:49 - Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat
10:46 - UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
10:27 - Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
10:04 - Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul” (VIDEO)
09:59 - Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)
09:59 - Vremea, 21 aprilie: răcire accentuată, ploi și ninsori la munte