Daniel Pavel, cunoscut de public drept „domnul Dan”, continuă să fie una dintre cele mai recognoscibile figuri ale reality show-urilor de aventură din România. Odată cu implicarea sa în noul proiect Desafio, atenția s-a mutat din nou asupra veniturilor pe care le obține pentru astfel de producții.

Pentru acest format, prezentatorul este plătit cu aceeași sumă lunară pe care o primea și în perioada , mai exact 15.000 de euro, potrivit . Cu toate acestea, câștigul total diferă semnificativ, iar motivul nu ține de renegocierea contractului.

Ce salariu primește „domnul Dan” pentru a prezenta Desafio

Desafio a avut un program de filmare mult mai scurt comparativ cu alte proiecte similare. Producția s-a desfășurat între 6 noiembrie și 20 decembrie, adică aproximativ o lună și jumătate.

În aceste condiții, venitul total al lui Daniel Pavel pentru acest proiect ajunge la aproximativ 25.000 de euro. Suma mai mică nu reflectă o scădere a tarifelor, ci doar durata redusă a filmărilor.

De ce câștiga „domnul Dan” mai mult la Survivor

În cazul Survivor, lucrurile stăteau diferit. Filmările pentru acest format se întindeau, în medie, pe o perioadă de aproximativ patru luni. Acest ritm de producție mai lung ducea venitul total al prezentatorului la circa 60.000 de euro pentru un sezon complet, chiar dacă suma lunară rămânea aceeași.

Este o scădere de tarif sau doar o diferență de timp

Diferența dintre cele două proiecte nu are legătură cu valoarea profesională a prezentatorului, ci exclusiv cu perioada în care acesta este implicat în filmări.

În industria televiziunii, astfel de contracte sunt construite, de regulă, pe baza unui onorariu lunar, nu a unei sume fixe per proiect. Prin urmare, un format mai scurt înseamnă automat un câștig total mai mic.

Ce avantaje are un proiect mai scurt pentru prezentator

Chiar dacă venitul total este mai redus, proiectele de scurtă durată vin și cu beneficii importante pentru prezentatori.

Un calendar mai compact înseamnă o perioadă mai scurtă petrecută departe de casă, dar și oportunitatea de a accepta alte colaborări imediat după încheierea filmărilor. În același timp, ritmul de lucru poate fi mai intens, însă flexibilitatea profesională crește.