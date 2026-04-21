Anchetă amplă în Franța. Elon Musk, în centrul unui caz privind deepfake și conținut ilegal

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 09:20
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Audiere voluntară într-o anchetă complexă
  2. Rolul inteligenței artificiale, în centrul controversei
  3. Suspiciuni privind impactul asupra pieței
  4. Tensiuni între Franța și SUA
  5. Presiune tot mai mare asupra platformelor digitale

Procurorii din Paris l-au convocat pe Elon Musk pentru audieri într-o investigație care vizează distribuirea de conținut ilegal pe platforma X, inclusiv imagini cu abuzuri asupra minorilor și materiale deepfake. Ancheta, aflată în desfășurare, ridică semne de întrebare privind responsabilitatea marilor companii tech.

Audiere voluntară într-o anchetă complexă

Audierea lui Elon Musk este voluntară și face parte dintr-o investigație deschisă de unitatea de combatere a criminalității informatice a Parchetului din Paris, conform NBC News.

Autoritățile analizează activități desfășurate pe X, unde suspectează răspândirea de conținut ilegal, inclusiv imagini pornografice cu minori și deepfake-uri explicite.

În cadrul aceleiași proceduri urmează să fie audiată și Linda Yaccarino, alături de alți angajați ai companiei.

Rolul inteligenței artificiale, în centrul controversei

Cazul a escaladat pe fondul controverselor legate de sistemul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de xAI și integrat în platformă.

Autoritățile franceze investighează dacă acest sistem ar fi generat conținut ilegal, inclusiv deepfake-uri sexuale fără consimțământ sau mesaje care neagă Holocaustul, fapt sancționat prin lege în Franța.

Suspiciuni privind impactul asupra pieței

Procurorii analizează și dacă aceste controverse ar fi fost exploatate pentru a influența valoarea companiilor controlate de Elon Musk, în contextul unei posibile listări la bursă.

În acest sens, autoritățile franceze au notificat instituții americane precum Department of Justice și Securities and Exchange Commission.

Tensiuni între Franța și SUA

Potrivit presei americane, Department of Justice ar fi refuzat să sprijine investigația, considerând că aceasta ar putea reprezenta o interferență în activitatea unei companii americane.

Nu este clar dacă Elon Musk sau ceilalți oficiali vizați vor participa la audieri, însă procurorii au transmis că ancheta va continua indiferent de prezența acestora.

Presiune tot mai mare asupra platformelor digitale

Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de investigații lansate în Franța împotriva marilor platforme digitale, acuzate că permit răspândirea de conținut ilegal sau periculos.

Pe fondul acestor evoluții, presiunea asupra companiilor tech crește, în contextul preocupărilor tot mai mari privind siguranța utilizatorilor și responsabilitatea în mediul online.

