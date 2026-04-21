UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei

Selen Osmanoglu
21 apr. 2026, 10:46
Cuprins
  1. Reuniune sub conducerea Kajei Kallas
  2. Orientul Mijlociu, în centrul atenției
  3. Ucraina și presiunea sancțiunilor
  4. Reconstrucție și securitate pe termen lung
  5. Caucazul de Sud, pe agenda UE

Miniștrii de externe din Uniunea Europeană se reunesc marți la Luxemburg, în cadrul Consiliului Afaceri Externe, pentru a analiza evoluțiile din Orientul Mijlociu și sprijinul acordat Ucrainei, în contextul războiului cu Rusia.

Reuniune sub conducerea Kajei Kallas

Întâlnirea este prezidată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și are loc într-un moment de tensiuni geopolitice majore la nivel global, conform Agerpres.

Discuțiile vizează atât situația din Orientul Mijlociu, cât și evoluția războiului din Ucraina, aflată de peste patru ani sub agresiunea Rusiei.

Orientul Mijlociu, în centrul atenției

Miniștrii europeni vor analiza ultimele evoluții din regiune, inclusiv efectele războiului din Iran asupra stabilității regionale.

În cadrul reuniunii, va avea loc și un schimb informal de opinii cu premierul libanez, Nawaf Salam, pe fondul deteriorării situației de securitate din zonă.

Ucraina și presiunea sancțiunilor

Un alt punct major pe agendă este sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului cu Rusia.

Miniștrii vor discuta, prin videoconferință, cu șeful diplomației ucrainene Andrii Sîbiga despre un posibil nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și despre un împrumut european estimat la 90 de miliarde de euro.

La Bruxelles și Kiev există speranțe că evoluțiile politice recente din Ungaria ar putea influența pozitiv deciziile europene în acest sens.

Reconstrucție și securitate pe termen lung

Pe lângă sprijinul militar și financiar, UE analizează și modalități de colaborare cu Kievul pentru stabilitatea pe termen lung, inclusiv programe pentru veterani și operațiuni de deminare.

Caucazul de Sud, pe agenda UE

Reuniunea de la Luxemburg include și discuții privind regiunea Caucazului de Sud, cu accent pe Armenia, în perspectiva viitorului Summit UE-Armenia de la Erevan.

De asemenea, vor fi analizate relațiile cu Azerbaidjan și situația politică din Georgia, într-un context regional tot mai instabil.

Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
