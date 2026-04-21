Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat dur doi emisari americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, acuzându-i de lipsă de respect față de , după ce aceștia au efectuat vizite la Rusia fără a se deplasa și la Kiev.

Critici directe la adresa emisarilor americani

Într-un interviu acordat unei emisiuni de știri, Volodimir Zelenski a declarat că este „lipsit de respect” ca reprezentanți internaționali să meargă la Moscova fără să viziteze și capitala ucraineană, conform Agerpres.

„Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev”, a spus liderul de la Kiev, adăugând că înțelege dificultățile logistice ale unei vizite în zona de război, dar subliniind că alți oficiali au reușit să facă această deplasare.

„Nu avem nevoie de asta, ei da”

Referindu-se la o posibilă vizită a emisarilor americani în Ucraina, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj tranșant: „Nu avem nevoie de asta, ei da”.

El a precizat că, pentru el, rezultatul negocierilor este mai important decât locul în care acestea se desfășoară.

Poziție fermă în fața Rusiei

În același context, liderul ucrainean a respins din nou cererea Rusia privind retragerea Ucrainei din regiunile estice Lugansk și Donețk, considerând că o astfel de măsură ar reprezenta o „înfrângere strategică”.

„Fără fortificațiile și linia defensivă dezvoltată, Ucraina ar fi mai slabă”, a explicat Zelenski, avertizând că o retragere ar afecta și moralul armatei.

Armistițiul, văzut ca soluție rapidă

Volodimir Zelenski a reiterat că cea mai rapidă cale pentru încheierea războiului ar fi un armistițiu pe linia frontului actuală.

Ucraina continuă să se apere de invazia rusă cu sprijin occidental de peste patru ani, în timp ce presiunile diplomatice pentru un acord de pace se intensifică.

Negocieri blocate și vizite controversate

Washingtonul a încercat în ultimele luni să medieze un acord între părți, însă negocierile au stagnat din februarie.

În acest context, Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat mai multe vizite la Rusia, unde au discutat cu președintele Vladimir Putin, fără a ajunge însă și la Kiev până în prezent.

O eventuală vizită în capitala ucraineană, așteptată după Paștele ortodox, nu s-a concretizat până acum, alimentând tensiunile diplomatice dintre părți.