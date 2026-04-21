Tensiuni în PNL pe tema AUR. Ședința Biroului Politic Național al PNL desfășurată marți a scos la iveală nu doar calculele privind viitorul guvernării, ci și divergențe serioase în interiorul partidului. În timp ce liberalii își reafirmă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, o parte dintre lideri cer delimitarea clară de formațiunile considerate extremiste.

În acest context tensionat, discuțiile au vizat inclusiv limitele negocierilor politice, în condițiile în care scenariul unui guvern minoritar este tot mai des invocat.

Tensiuni în PNL pe tema AUR. Ce propune Nicoleta Pauliuc

Potrivit unor surse din partid, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a venit cu o propunere fermă: adoptarea unei rezoluții prin care PNL să își asume oficial că nu va negocia, sub nicio formă, cu Alianța pentru Unirea Românilor sau alte partide similare.

Intervenția sa a avut loc în plină dezbatere privind posibilele variante de guvernare, inclusiv ideea unei majorități fragile, susținute indirect în Parlament.

De ce cere PNL o delimitare clară de AUR

Nicoleta Pauliuc a atras atenția asupra riscurilor de imagine și de credibilitate pe care le-ar implica o eventuală apropiere de AUR sau de alte formațiuni suveraniste.

„Domnule președinte, ați zis că România poate funcționa cu un guvern minoritar. Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT? Suntem un for statutar și aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN”, a afirmat Pauliuc, potrivit .

Aceasta a subliniat că poziționarea din ultimii ani ar fi contrazisă de astfel de discuții.

„În ultimii cinci ani am construit față de AUR o imagine corectă: că e rusofil, că nu ne așezăm la masă cu ei, că trebuie să-i scoatem în afara legii. Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară”, a spus liderul liberal.

Tensiuni în PNL pe tema AUR. Cum vrea conducerea să ia decizia

Nicoleta Pauliuc a insistat ca orice schimbare de strategie să fie decisă formal, prin vot în Biroul Politic Național, nu prin discuții informale.

„Dacă decideți să faceți negocieri, trebuie să luăm decizia în BPN. Vă propun să votăm: să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN”, a mai spus Pauliuc, potrivit acelorași surse.

Ca argument, ea a invocat inclusiv poziția președintelui Nicușor Dan, care a transmis de mai multe ori că nu ar desemna un premier susținut de voturile AUR. De asemenea, a amintit de costurile politice suportate de USR după colaborarea punctuală cu AUR în 2021.

Tensiuni în PNL pe tema AUR. Cum complică criza politică planurile de guvernare

Discuțiile din PNL vin pe fondul unei crize politice majore, după ce PSD a decis să își retragă sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, decizie adoptată cu o majoritate covârșitoare. Această mutare a destabilizat coaliția și a deschis mai multe scenarii, de la un guvern minoritar până la o posibilă moțiune de cenzură care ar putea duce la căderea Executivului.

În acest context, liberalii încearcă să păstreze controlul și să identifice alternative viabile de guvernare, însă lipsa unei majorități clare îngreunează negocierile.

De ce refuză UDMR un guvern susținut de AUR

Un obstacol important în calculele PNL este poziția UDMR. Potrivit informațiilor din zona politică, formațiunea nu ar accepta să participe la o guvernare care depinde de voturile AUR, considerând o astfel de formulă instabilă și incompatibilă politic.

Această poziție reduce și mai mult opțiunile liberalilor, în condițiile în care aceștia încearcă să discute cu USR și UDMR despre o posibilă majoritate fără PSD.

Ce urmează pentru Ilie Bolojan

Pe fondul acestor tensiuni, premierul Ilie Bolojan urmează să poarte discuții decisive. Acesta este așteptat să se întâlnească, marți după-amiază, la Palatul Victoria, cu liderul USR, Dominic Fritz, și cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Întâlnirea ar putea clarifica direcția în care se îndreaptă negocierile și dacă există șanse reale pentru formarea unei noi formule de guvernare.