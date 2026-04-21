Tezaurul dacic revine azi în România! Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, aduse sub escortă specială

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 08:28
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Cuprins
  1. Ce traseu au urmat comorile dacice furate și cum ajung din nou în România
  2. Unde este a treia brățară dacică și ce rol mai joacă în anchetă

Ca într-o misiune demnă de un film, comori de o valoare inestimabilă revin acasă sub protecție maximă. După mai bine de un an, coiful de la Coțofenești și două brățări dacice ajung marți, 21 aprilie, în România.

Transportul este asigurat de un avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze. Pe durata zborului, piesele sunt păstrate în vitrine speciale, cu geam antiglonț. Odată ajunse la sol, vor fi preluate de jandarmi special instruiți și escortate în siguranță până la Muzeul Național de Istorie.

Ce traseu au urmat comorile dacice furate și cum ajung din nou în România

Sub o desfășurare de forțe impresionantă, tezaurul dacic revine în țară în condiții de securitate extremă. Piesele sunt transportate sub pază strictă, în vitrine speciale cu geam antiglonț. Transportul este realizat la bordul unui avion pus la dispoziție de Guvernul olandez. După aterizare, acestea vor fi preluate de forțele speciale ale jandarmeriei, instruite în prealabil pentru o astfel de operațiune.

Ulterior, vor fi escortate până la Muzeul Național de Istorie a României. Aici, coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor putea fi văzute din nou de public. Expoziția va fi deschisă începând de miercuri, 22 aprilie, pentru o perioadă de 10 zile, notează antena3.ro.

Artefactele au fost recuperate pe 1 aprilie, după ce au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen. Ancheta este încă în desfășurare în Olanda, unde doi dintre suspecți au colaborat cu procurorii și au returnat piesele în schimbul unor pedepse reduse. Decizia finală a instanței din Assen este așteptată pe 5 iunie.

Unde este a treia brățară dacică și ce rol mai joacă în anchetă

Deși o parte din tezaur a fost recuperată, misterul celei de-a treia brățări de aur rămâne nerezolvat. Piesa este în continuare de negăsit, iar autoritățile nu pot spune clar dacă sau când va fi recuperată, potrivit sursei menționate. Laura Peters, profesor asociat de drept penal la Universitatea din Groningen, susține că ar putea fi folosită, cel puțin teoretic, ca monedă de schimb în negocieri.

Totuși, situația juridică rămâne delicată. Dacă instanța nu validează acordurile încheiate, inculpații ar putea avea de suferit. Pentru procurori, însă, miza principală a fost deja atinsă, odată cu recuperarea majorității pieselor. În schimb, pentru cei acuzați, adevăratul risc ține de aprobarea reducerilor de pedeapsă și de finalizarea procesului.

Peters estimează că, datorită acestor acorduri procedurale, cazul ar putea fi soluționat mai rapid decât în mod obișnuit, fără a mai trece prin toate etapele clasice ale unui proces. Chiar dacă au fost rezervate trei zile pentru audierea pe fond, există șanse ca lucrurile să avanseze mai repede, în funcție de detaliile acordurilor, care nu sunt încă publice.

