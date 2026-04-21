Capul Sfântului Gheorghe, adus în România de la Muntele Athos. Eveniment istoric la Mănăstirea Pantocrat

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 10:49
Sursă foto: doxologia.ro
Cuprins
Un eveniment religios cu totul special va avea loc în România, în preajma sărbătorii Sfântului Gheorghe. Pentru prima dată, capul sfântului va fi adus direct de la Muntele Athos. Moaștele vor ajunge miercuri la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, cu ocazia zilei de 23 aprilie.

De ce este acest eveniment considerat unul cu adevărat istoric pentru credincioși

În preajma zilei de 23 aprilie, când este prăznuit Sfântul Gheorghe, România se pregătește pentru un eveniment religios deosebit. Este un moment rar, așteptat de numeroși credincioși din întreaga țară. Pentru prima dată, capul sfântului va fi adus direct de la Muntele Athos. Pelerinii vor avea ocazia să se închine la această relicvă de mare însemnătate spirituală la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, unde moaștele vor rămâne până pe 28 aprilie.

Racla va fi adusă de o delegație condusă de Arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, așezământ aflat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe. Delegația va intra în țară în jurul orei 11:00. Momentul întâmpinării, programat miercuri la ora 14:30, va avea loc în prezența Episcopului Alexandriei și Teleormanului, Galaction.

Evenimentele vor debuta încă de dimineață, de la ora 08:30, cu sfințirea și inaugurarea Bibliotecii „Magdala”. Va urma deschiderea unui simpozion național dedicat temei „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”. Programul liturgic continuă în noaptea de miercuri spre joi, cu o slujbă de priveghere oficiată de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei. De asemenea, joi dimineață vor avea loc acatistul și Sfânta Liturghie.

Reprezentanții Bisericii subliniază că acest moment are o semnificație profundă, mai ales prin apropierea de ziua sfântului. „Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor. (…) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie și astăzi. Și astăzi avem nevoie de credință și demnitate. Este un model peren”, a explicat vicarul eparhial Serafim Baciu, notează click.ro.

Cine a fost Sfântul Gheorghe și ce face specială Mănăstirea Pantocrator

Figura Sfântului Gheorghe rămâne una dintre cele mai puternice mărturii de credință din istoria creștinismului. Trăind în vremea împăratului Dioclețian, el a fost comandant în armata romană, dar a ales să-și mărturisească deschis credința creștină în plină perioadă de persecuții.

Curajul său nu a rămas fără consecințe. A fost arestat, supus la chinuri grele și, în cele din urmă, executat prin decapitare pe 23 aprilie 303. Astăzi, este cinstit ca simbol al credinței neclintite și al demnității în fața suferinței. În același timp, Mănăstirea Pantocrator a devenit un loc tot mai important pentru pelerini.

Închinată Sfintei Maria Magdalena, mănăstirea a fost ridicată pe ruinele unui fost spital din Primul Război Mondial, lucrările începând în 2012. De-a lungul anilor, locul s-a transformat într-un punct de atracție spirituală, cunoscut pentru pelerinajul anual care adună credincioși din întreaga țară.

Citește și...
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Eveniment
Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Eveniment
Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
Eveniment
Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Eveniment
UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
Eveniment
Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
Anchetă amplă în Franța. Elon Musk, în centrul unui caz privind deepfake și conținut ilegal
Eveniment
Anchetă amplă în Franța. Elon Musk, în centrul unui caz privind deepfake și conținut ilegal
Explozie puternică, urmată de incendiu la CET Vest din București. Două transformatoare au luat foc. Ce a transmis ministrul Energiei (VIDEO)
Eveniment
Explozie puternică, urmată de incendiu la CET Vest din București. Două transformatoare au luat foc. Ce a transmis ministrul Energiei (VIDEO)
Tezaurul dacic revine azi în România! Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, aduse sub escortă specială
Eveniment
Tezaurul dacic revine azi în România! Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, aduse sub escortă specială
Criză în coaliție. PNL decide viitorul lui Ilie Bolojan după ruptura cu PSD
Eveniment
Criză în coaliție. PNL decide viitorul lui Ilie Bolojan după ruptura cu PSD
Vipera cu corn, din nou activă pe trasee. Măsuri și zone de risc pentru drumeții
Eveniment
Vipera cu corn, din nou activă pe trasee. Măsuri și zone de risc pentru drumeții
Ultima oră
11:52 - Ciorba de burtă, motiv de dispută între Grecia și Turcia. Românii susțin că au rețeta perfectă: „Avem un produs care e sută la sută românesc”
11:42 - Câți bani câștigă „domnul Dan” la Desafio. Motivul pentru care are un salariu mult mai mic decât la Survivor
11:25 - Zelenski, atac la adresa Washingtonului: „E lipsit de respect să mergi la Moscova și nu la Kiev”
11:12 - Surse: Raed Arafat, audiat într-un dosar privind achiziția unui elicopter SMURD. Prejudiciul, de circa un milion de euro. Ce suspiciuni există
10:53 - Gamificarea în cazinourile online: cum transformă promoțiile experiența de joc
10:46 - UE, reuniune la Luxemburg: discuții despre Ucraina, Orientul Mijlociu și noi sancțiuni împotriva Rusiei
10:27 - Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”
10:04 - Nadia Comăneci, premiată la Laureus 2026 cu trofeul pentru întreaga activitate: „17 secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul” (VIDEO)
09:59 - Planul de rezervă al PNL: Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit cu un alt premier liberal, însă cu o singură condiție. Ce scenariu e pregătit (Surse)
09:59 - Vremea, 21 aprilie: răcire accentuată, ploi și ninsori la munte