Un eveniment religios cu totul special va avea loc în România, în preajma sărbătorii Sfântului Gheorghe. Pentru prima dată, capul sfântului va fi adus direct de la Muntele Athos. Moaștele vor ajunge miercuri la , cu ocazia zilei de 23 aprilie.

De ce este acest eveniment considerat unul cu adevărat istoric pentru credincioși

În preajma zilei de 23 aprilie, când este prăznuit Sfântul Gheorghe, România se pregătește pentru un eveniment religios deosebit. Este un moment rar, așteptat de numeroși credincioși din întreaga țară. Pentru prima dată, va fi adus direct de la . Pelerinii vor avea ocazia să se închine la această relicvă de mare însemnătate spirituală la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman, unde moaștele vor rămâne până pe 28 aprilie.

Racla va fi adusă de o delegație condusă de Arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, așezământ aflat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe. Delegația va intra în țară în jurul orei 11:00. Momentul întâmpinării, programat miercuri la ora 14:30, va avea loc în prezența Episcopului Alexandriei și Teleormanului, Galaction.

Evenimentele vor debuta încă de dimineață, de la ora 08:30, cu sfințirea și inaugurarea Bibliotecii „Magdala”. Va urma deschiderea unui simpozion național dedicat temei „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”. Programul liturgic continuă în noaptea de miercuri spre joi, cu o slujbă de priveghere oficiată de Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei. De asemenea, joi dimineață vor avea loc acatistul și Sfânta Liturghie.

Reprezentanții Bisericii subliniază că acest moment are o semnificație profundă, mai ales prin apropierea de ziua sfântului. „Acest moment al aducerii moaștelor Sfântului Gheorghe, chiar la ziua sa de prăznuire, este o bucurie în plus pentru toți cei care îl au ca ocrotitor. (…) Nu este un model din trecut (Sfântul Gheorghe), este un model de care avem nevoie și astăzi. Și astăzi avem nevoie de credință și demnitate. Este un model peren”, a explicat vicarul eparhial Serafim Baciu, notează click.ro.

Cine a fost Sfântul Gheorghe și ce face specială Mănăstirea Pantocrator

Figura rămâne una dintre cele mai puternice mărturii de credință din istoria creștinismului. Trăind în vremea împăratului Dioclețian, el a fost comandant în armata romană, dar a ales să-și mărturisească deschis credința creștină în plină perioadă de persecuții.

Curajul său nu a rămas fără consecințe. A fost arestat, supus la chinuri grele și, în cele din urmă, executat prin decapitare pe 23 aprilie 303. Astăzi, este cinstit ca simbol al credinței neclintite și al demnității în fața suferinței. În același timp, Mănăstirea Pantocrator a devenit un loc tot mai important pentru pelerini.

Închinată Sfintei Maria Magdalena, mănăstirea a fost ridicată pe ruinele unui fost spital din Primul Război Mondial, lucrările începând în 2012. De-a lungul anilor, locul s-a transformat într-un punct de atracție spirituală, cunoscut pentru pelerinajul anual care adună credincioși din întreaga țară.