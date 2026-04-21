Șeful DSU, Raed Arafat, este audiat marți de procurorii militari la Parchetul Curții Militare de Apel, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter SMURD.

Potrivit unor surse, ancheta ar putea duce la punerea sub acuzare a secretarului de stat, în contextul suspiciunilor legate de modul în care a fost realizată tranzacția.

Ce suspiciuni există în legătură cu achiziția elicopterului

Conform informațiilor apărute, anchetatorii verifică achiziția unui elicopter SMURD, realizată în anul 2017, în perioada în care Ministerul de Interne era condus de Carmen Dan. Aparatul de zbor ar fi fost cumpărat de pe o insulă din apropierea Marii Britanii, iar valoarea tranzacției ar fi fost de aproximativ 4 milioane de euro.

Sursele susțin că pentru această achiziție nu ar fi fost achitat TVA-ul, ceea ce ar fi generat un posibil prejudiciu estimat la circa un milion de euro.

Ce rol ar fi avut Raed Arafat în achiziția unui elicopter SMURD

Potrivit acelorași surse, documentele pentru cumpărarea elicopterului ar fi fost semnate inclusiv de Raed Arafat. Ancheta vizează modul în care s-a desfășurat întregul proces, iar procurorii încearcă să stabilească dacă au fost respectate toate obligațiile legale, inclusiv cele fiscale.

Urmează puneri sub acuzare în dosar?

Potrivit unor surse, în cursul acestei zile ar putea fi puse sub acuzare mai multe persoane implicate în acest caz, inclusiv șeful . Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat oficial vreo măsură în acest sens, iar ancheta este în desfășurare.

Amintim că, recent, Raed Arafat a fost implicat . Este vorba despre doi medici de la Spitalul Floreasca și unul de la Spitalul Gerota. Aceștia ar fi figurat în schema de personal și ar fi încasat sporuri, deși nu ar fi lucrat efectiv în instituție, potrivit anchetatorilor.

Raed Arafat a respins ferm toate informațiile apărute în spațiul public, susținând că acestea sunt fie false, fie prezentate într-un mod care distorsionează realitatea.

Pe 27 martie, procurorii militari au descins la sediul DSU, de unde au ridicat mai multe telefoane mobile pentru verificări, inclusiv pe cel al lui Raed Arafat.