Puține mâncăruri reușesc să stârnească discuții aprinse la nivel internațional așa cum o face ciorba de burtă. Deși este considerată un simbol al bucătăriei românești, preparatul a devenit recent subiect de dispută între Grecia și Turcia.

Tensiunile au apărut după ce grecii și-au exprimat intenția de a înregistra supa la ca rețetă tradițională unică. Inițiativa a reaprins rivalități culinare mai vechi, fiecare parte revendicând originea preparatului. În acest context, românii adoptă o poziție mai echilibrată și realistă. Nu negăm influența otomană, însă am adaptat și rafinat preparatul până a devenit ceea ce este astăzi.

Este ciorba de burtă un preparat grecesc autentic sau o moștenire culinară disputată

Puține preparate aparent simple ajung să provoace controverse atât de aprinse precum ciorba de burtă. Între Turcia și Grecia, acest preparat a devenit un adevărat motiv de rivalitate culinară. În , preparatul este cunoscut sub numele de „Patsa” (Patța). Se gătește din burtă și picioare de vită și este asezonat cu oțet sau lămâie și usturoi.

Disputa s-a intensificat după ce un restaurator din Salonic a anunțat că vrea să înregistreze rețeta la UNESCO ca fiind exclusiv grecească. Pentru a-și susține inițiativa, acesta aduce în discuție chiar texte din Antichitate.

„Am găsit referințe în istorie, chiar în Odiseea lui Homer. Pețitorii lui Penelope au fost serviți la cină cu această supă, e o referință clară la supa de burtă, menționează burta de vită umplută cu grăsime și sânge. Așa că ne întrebăm, dacă nu e ciorba de burtă, atunci ce este?”, a transmis Dimitris Tsarouchas, proprietarul unui restaurant, notează observatornews.ro.

De ce este considerată leacul preferat al grecilor după o noapte grea

Ciorba de burtă nu este doar un preparat tradițional, ci și unul dintre cele mai comandate feluri de mâncare, mai ales . În Grecia, varianta locală poartă numele de „patsa” și este destul de diferită de cea românească.

„La greci, ciorba de burtă se numește supă, se numește patsa și nu este dreasă, nu folosesc smântână sau iaurt, este asezonată doar cu sare, piper și usturoi. De obicei, grecii o mănâncă dimineața după beție. Grecii o fac acasă sau sunt restaurante tip cantină în care veți găsi această supă”, a precizat Daniela Pouliakas, manager restaurant, pentru sursa menționată.

Este considerată un adevărat și un tonic pentru organism. Patsa face parte din viața urbană de zi cu zi.

Cine a dus ciorba de burtă la forma pe care o știm astăzi

Și în Turcia, ciorba este privită ca un preparat cu rol aproape medicinal, consumat adesea pentru efectele sale revigorante. Turcii susțin fără ezitare că rețeta le aparține și acuză Grecia că încearcă să le revendice preparatele, așa cum s-ar fi întâmplat și în cazul baclavalei. Varianta turcească, cunoscută drept „İşkembe”, seamănă mai mult cu ceea ce mâncăm noi astăzi în România.

Este preparată exclusiv din burtă de vită și este dreasă cu iaurt sau smântână mai slabă, ceea ce îi oferă o textură apropiată de cea familiară nouă. În spațiul românesc, rețeta a ajuns încă din secolul al XIX-lea, în perioada ocupației otomane, și a fost adaptată treptat după gusturile locale. De-a lungul timpului, atât la ei, cât și la noi, preparatul a evoluat, fiecare cultură punându-și amprenta.

„Avem un produs care e sută la sută românesc. Nu am văzut niciodată un asemenea produs la ei în meniu”, a spus Nicu Lascu, manager restaurant românesc.

Cum a ajuns ciorba de burtă preferata românilor de sărbători

În România, rețeta de ciorbă de burtă nu este doar preluată, ci reinterpretată în funcție de regiune. Este îmbogățită cu legume sau chiar cu murături, ceea ce îi oferă un gust distinct și o personalitate proprie.

Tocmai aceste adaptări au transformat-o într-un preparat cu identitate clar românească, diferit de variantele din alte țări. Astăzi, se regăsește printre cele mai reprezentative mâncăruri pe care le oferim turiștilor, alături de mici, sarmale și papanași.

În același timp, rămâne una dintre preferatele românilor, nu doar la ocazii speciale. Un studiu realizat de o platformă de livrări confirmă acest lucru, arătând că, de Paște, a fost cel mai comandat preparat.