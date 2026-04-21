Efectele exploziei puternice de la CET Vest: Câteva mii de blocuri au rămas apă caldă, iar multe semafoare din București sunt nefuncționale / Ce au povestit martorii: „Am auzit ditamai bubuitura”

Ana Maria
21 apr. 2026, 10:27
Sursa foto: Captura video Facebook / @Alexandru Bojdan

Efectele exploziei de la CET Vest s-au resimțit imediat în București. Mii de locuințe au rămas fără apă caldă, iar mai multe semafoare din intersecții importante au încetat să mai funcționeze, provocând probleme în trafic.

Incidentul a avut loc luni noapte, când o explozie puternică a fost urmată de un incendiu de amploare la centrala din vestul Capitalei. Înainte de deflagrație, mai mulți locuitori din zonă au semnalat fluctuații de energie electrică.

„Ne-a picat curentul electric și alaltăieri, de două ori”, a transmis un martor care locuiește în zona CET Vest, pentru G4Media.

Câte blocuri au rămas fără apă caldă după incident

Efectele avariei s-au resimțit rapid în Capitală. Potrivit Radio București, peste 3.700 de blocuri sunt afectate.

Dintre acestea, aproximativ 2.500 de imobile primesc apă caldă în regim deficitar, iar alte aproape 1.200 nu au deloc apă caldă. Conform aplicației Termoalert, sistemul de termoficare funcționează la doar 60% din capacitate.

Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea furnizării agentului termic în parametri normali.

Ce probleme au apărut în trafic din cauza incendiului

Incidentul de la CET Vest a avut efecte și asupra circulației din București. Fluctuațiile de tensiune au afectat mai multe semafoare din oraș.

Brigada Rutieră a anunțat că nu funcționează semafoarele în intersecții importante, printre care: Giurgiului–Toporași, IC Brătianu – Corneliu Coposu, Calea Victoriei – Splaiul Independenței, dar și în zone precum Ștefan cel Mare sau Kiseleff.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în aceste zone.

Ce spun martorii despre momentele exploziei

Oamenii din apropiere au trăit momente de panică în timpul deflagrației, mai ales că zgomotul a fost extrem de puternic și s-a auzit pe o rază de câțiva kilometri.

Pe la 11:36 a fost o explozie, apoi o pană de curent. Am luat tot ce înseamnă bani și acte prin casă și am plecat.”, a declarat un locatar, potrivit Antena 3 CNN.

Întrebat dacă s-a simțit în pericol, acesta a răspuns: „Sincer, da, pentru că nu știam cum o să evolueze situația și am zis că mai bine mă retrag puțin mai departe.”

„Fix când eram la geam să-l închid, fix atunci s-a întâmplat explozia. M-am panicat puțin, deoarece nu mă așteptam să se întâmple așa ceva și, știind că este și centrala, am zis că s-ar putea întâmpla chiar mai rău. Sincer, m-am panicat. Mai ales cu războaiele astea, am crezut că poate s-o fi întâmplat ceva, când am auzit ditamai bubuitura. S-a auzit destul de tare, pe la 2-3 kilometri.”, a spus un alt locatar.

Un alt martor a relatat: „Eram în casă și, la un moment dat, am văzut că a bubuit ceva pe aici. M-am uitat pe geam, am văzut flăcări și am luat-o la fugă, pentru că aveam mașina parcată mai în față. Era focul până sus.”

Întrebat în cât timp au ajuns pompierii, acesta a spus: „Foarte repede, cred că în cinci minute.”

Mii de blocuri, fără apă caldă. Ce spun autoritățile despre incendiu și intervenție

Autoritățile au intervenit rapid pentru a limita extinderea incendiului. Zeci de pompieri au fost mobilizați, iar incendiul a fost stins după mai multe ore.

„Incendiul se manifesta cu flacără foarte violentă la nivelul mai multor transformatoare. Ca urmare a intervenției, nu au fost identificate victime.”, a declarat Ștefan Eduard, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov.

Marți dimineață, dispozitivul de intervenție a fost redus, rămânând în zonă mai multe autospeciale pentru supraveghere și răcirea instalațiilor afectate.

În paralel, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele exploziei.

