Un incident grav a avut loc luni seară la CET Vest din București, unde o explozie a fost urmată de izbucnirea unui incendiu puternic. Flăcările au cuprins rapid zona transformatoarelor electrice, iar martorii din apropiere spun că, înainte de deflagrație, au observat probleme la alimentarea cu energie electrică.

„Ne-a picat curentul electric și alaltăieri, de două ori”, a precizat un martor care locuiește în zona CET Vest, potrivit .

Ce spun autoritățile despre incendiul de la CET Vest

Intervenția pompierilor a fost una de amploare, mai multe echipaje fiind mobilizate încă din primele momente. Potrivit informațiilor oficiale, incendiul s-a manifestat violent la două transformatoare electrice, însoțit de flacără deschisă.

„La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice. Până în momentul de față nu sunt victime. Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD.”, a transmis ISU.

Ulterior, autoritățile au decis oprirea alimentării cu energie electrică la nivelul obiectivului pentru a facilita intervenția.

Exista risc de extindere a incendiului?

În timpul nopții, Departamentul pentru Situații de Urgență a avertizat că există posibilitatea ca incendiul să se extindă la o clădire din apropiere. Pompierii au acționat pentru limitarea focului și prevenirea propagării.

„Pompierii ISUBIF intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire (aproximativ 30 de tone fiecare) și la o stație electrică, în incinta CET Vest, situată pe bd. Timișoara, din municipiul București. Există posibilitate de propagare la o clădire aflată în proximitate. Intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru localizare”.

Ce a declarat Raed Arafat despre intervenția de la CET Vest

Șeful DSU, , a oferit detalii suplimentare despre amploarea incendiului și modul în care se desfășoară intervenția.

„Este vorba de două transformatoare care au luat foc. Există 30 de tone de ulei care de fapt sunt în proces de ardere. Au fost trimise acolo, sunt nouă mașini în final deplasate la fața locului se lucrează cu apă și spumă, ce se folosește în astfel de situații pentru ulei. Și situația la acest moment este în dinamică, nu avem victime”, a declarat Arafat, la Digi24.

Acesta a precizat că, deși nu va fi emis un mesaj RO-Alert, populația din apropiere ar trebui să ia măsuri de precauție.

„Nu se va da mesaj RO-Alert pentru că este departe de case și fumul nu este extrem de dens din ce am înțeles de la colegii noștri. Dar prin dumneavoastră transmitem oamenilor totuși să aibă geamurile închise, să nu intre fumul în casele lor dacă sunt în apropierea zonei respective”.

De asemenea, Arafat a menționat că intervenția se desfășoară fără ajutorul roboților specializați.

„Roboții sunt la mentenanță, din păcate. Nu sunt în București, sunt trimiși la mentenanță în țară. Deci ei vor lucra fără roboți acum”.

Cum evoluează situația în această dimineață

În cursul dimineții, autoritățile au redus numărul echipajelor din teren, semn că incendiul a fost adus sub control. Pompierii au rămas în zonă pentru supraveghere și răcirea instalațiilor afectate.

Într-un final, incendiul a fost stins după o intervenţie care a durat peste trei ore, potrivit Antena 3 CNN.

Ce a transmis ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat într-o postare pe că a mers în această noapte la CET București Vest, după izbucnirea incendiului.