Șeful uciagașului din Teleroman a făcut declarații surprinzătoare! Acesta ar fi vorbit cu el, chiar după ce a comis

În urma actului de violență, săvârșit de bărbat, două persoane și-au pierdut viața, o femeie în vârstă de 83 de ani și unul din fiii acesteia, de 57 de ani. Un alt fiu al femeii s-a ales cu răni grave. Toate cele trei persoane erau rude ale criminalului.

Cuprins:

Mărturia patronului criminalului din Teleorman: „Erau toți trei jos, lungiți”

„A săvârșit crimele, i-a dezbrăcat și i-a scos în stradă”. Declarația primarului comunei

Mărturia patronului criminalului din Teleorman: „Erau toți trei jos, lungiți”

Patronul stânei, la care lucra individul, a vorbit cu acesta, imediat după ce au avut loc Despre întâmplarea halucinantă l-ar fi anunțat chiar fiul lui, pe care îl trimisese la magazin să ia pâine. Auzind cele spuse de copil, bărbatul s-a dus în stradă să vadă ce se petrece. Acolo a vorbit cu ucigașul, care i-a mărturisit că de mult timp trebuia să facă acest gest.

„Eu am venit de la fermă acasă și am trimis băiatul să ia pâine de la magazin și când s-a întors băiatul înapoi de la magazin mi-a spus că, „Bufică” îi spunem noi pe poreclă, târăște pe ‘alde Ionuț în drum. Mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat și am fost să văd ce s-a întâmplat, în drum acolo, unde mi-a spus ăla mic. Și când acolo erau toți trei jos, lungiți. I-am zis „ce-ai făcut, măi nenorocitule?”. A zis că așa trebuia să facă de mult.

Sunt rude. Mai venea (n.r. la rudele lui). Când a venit de la pușcărie tot acolo stătea, tot la ei trăgea mereu când pleca, unde pleca, tot la ei trăgea că sunt neamuri. Și atât a durat și am sunat la 112 și a venit Poliția.

Venea, ba pleca, venea, n-a stat chiar permanent aici (n.r. la stână, angajat). Făcea treabă. N-a băut alcool niciun pic, deci fără alcool. Făcea treabă, nu tot, dar făcea și el, nu era să nu facă, dar nu știu ce a fost în capul lui.

De ieri nu l-am mai văzut. Și ieri a fost tot acolo la oamenii pe care i-a omorât. Le-a dus țigări, ceva mâncare. Nu știu care a fost motivul. (…)

Eu l-am luat de pe stradă când a venit din închisoare, cam la două săptămâni. Mai făcuse în peco aici. A intrat peste o fată și a bătut-o. Și toată lumea fugea de el. Și i-am zis să vină să stea la mine, acolo în spate. Am anunțat de fiecare dată când a plecat de aici poliția, știe”, a declarat proprietarul stânei la care muncea criminalul, conform

„A săvârșit crimele, i-a dezbrăcat și i-a scos în stradă”. Declarația primarului comunei

Primarul comunei îl cunoștea pe criminal, însă nu ar fi schimbat prea multe vorbe cu el. Potrivit acestuia, după ce și-ar fi omorât rudele, le-a scos în plină stradă, fără haine.

„A săvârşit crimele, i-a dezbrăcat şi i-a scos în stradă, i-a aliniat în stradă, a sunat la poliţie, poliţia a venit şi de acolo ancheta. N-am vorbit niciodată cu el. Eu îl cunosc când era copil, e cu vreo 3 sau 4 ani mai mic decât mine, dar nu, mai ales că a stat atâta timp închis, 20 de ani. De când a venit, cred că o singură dată l-am văzut pe stradă. Nici nu îl mai cunoşteam ca să fiu sincer”, a povestit primarul comunei Peretu, potrivit aceleiași surse.

Criminalul nu se află la o primă astfel de abatere, deoarece a fost închis timp de 20 de ani, tot pentru săvârșirea faptei de omor. Acesta a ieșit din închisoare în ianuarie și s-a întors în localitatea natală, angajându-se pe post de cioban.