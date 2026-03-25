Accident groaznic în Neamț: 4 morți și 3 răniți, între care un bebeluș sugar

Traian Avarvarei
25 mart. 2026, 21:14
Sursa Foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un grav accident rutier s-a produs, miercuri seara, pe DN 15D, în localitatea Dulcești din județul Neamț. Patru oameni au murit și trei, inclusiv un bebeluș sugar, au fost răniți.

Accident cu 7 victime în județul Neamț

În accident au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate.

Alte două persoane din cealaltă mașină au murit de asemenea.

Trei oameni, între care un bebeluș sugar, au fost răniți, fiind transportați cu ambulanțele la spital.

Pentru gestionarea situației, autoritățile din Neamț au declanșat la ora 19:30 Planul Roșu de Intervenție, acesta fiind dezactivat 35 de minute mai târziu, informează Agerpres.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare și autospeciale de stingere cu apă și spumă, ambulanțe SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Județean și echipaje de poliție.

Citește și...
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Eveniment
Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Eveniment
Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Eveniment
Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Eveniment
Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Eveniment
Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Eveniment
Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Eveniment
Poliția introduce scanarea automată a numerelor de înmatriculare în trafic. Cum funcționează noul sistem de supraveghere (VIDEO)
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Eveniment
Zăpadă de peste 160 de centimetri în munții din România. Ce spun salvamontiștii despre riscurile existente
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
Eveniment
Proprietarul OnlyFans a murit fără ca cineva să știe timp de câteva zile. Când s-a aflat adevărul
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
Eveniment
„Nu ne batem joc de copii!”. Prefectul din Vaslui, furios: Mai mulți profesori mi-au spus că au fost ameninţaţi şi şantajaţi de liderii de sindicat, ca să boicoteze simulările examenelor naţionale
21:34 - FOTO VIRAL: Mirabela Grădinaru, cu Brigitte Macron și Olena Zelenska, la summitul Melaniei Trump
21:21 - Legea pentru prevenirea traficului de persoane a fost promulgată. Vor fi avertismente în hoteluri și agenții
21:19 - Buletinele românești complică activitatea antreprenorilor din Republica Moldova. Cum încearcă mediul de afaceri să depășească blocajele birocratice
20:47 - Singurul deputat care a votat împotriva Legii ce combate femicidul e o femeie. Cine este Raisa Enachi și cum își argumentează decizia
20:40 - Mai multe localități din Prahova rămân fără apă potabilă timp de două zile. Cum afectează lucrările rețeaua de alimentare
20:32 - Unde se respiră cel mai curat aer din lume. Doar trei dintre țări sunt în Europa
20:03 - Imagini spectaculoase cu Sala Polivalentă din Tulcea. Construcții Erbașu: „Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de 96%” (FOTO)
19:58 - Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
19:52 - Românii aleg miei de maximum 25 de kilograme. Care este motivul pentru care preferă animalele mici
19:43 - Cetățenii din Sectorul 4 vor primi 600 de lei pentru achiziția de carburanți. Taxa de dezvoltare urbană, revocată. Când intră măsurile în vigoare