Un grav accident rutier s-a produs, miercuri seara, pe DN 15D, în localitatea Dulcești din județul Neamț. Patru oameni au murit și trei, inclusiv un bebeluș sugar, au fost răniți.

Accident cu 7 victime în județul Neamț

În accident au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, unul dintre ele a luat foc, iar cele două persoane aflate în interior au murit carbonizate.

Alte două persoane din cealaltă mașină au murit de asemenea.

Trei oameni, între care un bebeluș sugar, au fost răniți, fiind transportați cu ambulanțele la spital.

Pentru gestionarea situației, autoritățile din Neamț au declanșat la ora 19:30 Planul Roșu de Intervenție, acesta fiind dezactivat 35 de minute mai târziu, informează

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu modulul de descarcerare și autospeciale de stingere cu apă și spumă, ambulanțe SMURD și de la Serviciul de Ambulanță Județean și echipaje de poliție.