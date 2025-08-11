B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Accident violent cu poliția pe urme, în Capitală. Ce s-a întâmplat

Accident violent cu poliția pe urme, în Capitală. Ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 07:55
Accident violent cu poliția pe urme, în Capitală. Ce s-a întâmplat
Sursa foto: Shutterstock

O urmărire în trafic s-a încheiat cu un accident violent duminică noapte, în Sectorul 3 al Capitalei. Un șofer ce conducea haotic a refuzat colaborarea cu autoritățile.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Când a avut loc cursa

Ce s-a întâmplat

Un șofer care conducea haotic a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, care au pornit pe urmele lui, conform Știrile ProTv.

În cele din urmă, bărbatul a făcut accident. El a luat-o la fugă, dar a fost prins. Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.

Când a avut loc cursa

Totul a avut loc în jur de două noaptea. Atunci polițiștii au pornit pe urmele șoferului care conducea haotic, conform martorilor.

Un motociclist, martor la eveniment, a povestit că individul trecuse în goană pe lângă el și aproape l-a acroșat. După câteva sute de metri, s-a produs accidentul, în zona Pieței Vitan.

Acesta ar fi avut viteză și ar fi trecut pe roșu la mai multe semafoare. Mai mult, într-o intersecție, a încercat să evite o mașină care venea din stânga lui, după care s-a izbit în stâlpii de pe marginea drumului.

A dărâmat un semafor care a continuat să lumineze licărind. După impactul violent, șoferul a luat-o la fugă pe o stradă adiacentă, unde, în scurt timp, a fost prins de polițiști.

Bărbatul avea permisul suspendat. Testele au indicat că nu consumase alcool sau substanțe interzise.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
Eveniment
Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
Eveniment
O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă
Eveniment
Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă
A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii tot se plâng de prețuri: „Nu ne lăfăim, e foarte scump”. Cât a cheltuit o familie
Eveniment
A fost cel mai aglomerat weekend pe litoral, dar turiștii tot se plâng de prețuri: „Nu ne lăfăim, e foarte scump”. Cât a cheltuit o familie
Turiști nemulțumiți la Băile Felix. De ce se plâng oamenii
Eveniment
Turiști nemulțumiți la Băile Felix. De ce se plâng oamenii
Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record
Eveniment
Cod roșu de caniculă. În ce zonă din țară vor fi înregistrate temperaturi record
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Eveniment
Date îngrijorătoare: Numărul copiilor cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate e în creștere. Cifrele oficiale
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Eveniment
Nicușor Dan, drumeție cu familia în Republica Moldova: „Copiii au fost cei mai încântaţi” (VIDEO)
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
Eveniment
Băiat de 10 ani, prins de polițiști la volanul unei mașini. Tatăl era pe scaunul din dreapta
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Eveniment
O vidră i-a adus pe jandarmii din Satu Mare la coafor (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
11:09 - Jale cu implementarea PNRR și la capitolul spitale. Pîslaru: 3 ani nici n-am știut ce vrem, spre disperarea Comisiei Europene / Vestea bună e că vom avea 8 spitale gata până în august 2026 (VIDEO)
10:50 - Maria de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea! Ce nu i-a plăcut la Ella
10:36 - Pîslaru respinge acuzațiile privind autostrăzile A7 și A8: Nu le-am abandonat, din contră / De peste un an se știe că sunt probleme pe achiziții, de 4 ani mai mult de vorbește despre PNRR. Guvernul de acum trebuie să rezolve într-un an ce nu s-a făcut (VIDEO)
10:32 - Accident în lanț pe A2: șapte mașini au fost implicate
10:23 - Laura Cosoi, fascinată de Bali. Ce a declarat vedeta despre destinația exotică
10:16 - O femeie vrea să devină mamă cu embrionul conceput cu soțul decedat
09:58 - Președintele CJ Suceava, apel către Guvernul României: „Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern!”. Locuințele afectate de dezastrul de Broșteni și-ar fi găsit constructori fără bani din partea statului
09:47 - Cum s-a finalizat renegocierea PNRR / Pîslaru: Multe proiecte nu s-au făcut. Unele, mai ales pe infrastructură, au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației UE. Trebuie să facem într-un an ce n-am făcut în patru (VIDEO)
09:28 - Medvedev: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean”
09:24 - Oamenii din România pot adopta un urs, virtual. Unde se poate face acest lucru și cât costă