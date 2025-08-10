B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini

Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini

Selen Osmanoglu
10 aug. 2025, 08:51
Ceartă în trafic: două mașini s-ar fi ciocnit intenționat. Ce au găsit polițiștii într-una dintre mașini
Sursa foto: Shutterstock

Două mașini s-ar fi ciocnit intenționat în trafic, iar una dintre ele a lovit un bărbat aflat pe trotuar. Două persoane au ajuns la spital.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun autoritățile

Ce s-a întâmplat

Un accident produs la Timișoara, în trafic, a scos la iveală o posibilă răfuială între clanuri. Bănuiala anchetatorilor este susținută și de faptul că într-un autoturism s-au găsit săbii, bâte, crose de golf și un briceag.

Accidentul s-a produs în jurul orei 18, pe podul din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o mașină decapotabilă este lovită de un alt vehicul. Autoturismele s-au oprit pe trotuar, iar unul dintre ele a atins un pieton ce se afla în zonă.

Ce spun autoritățile

Autoritățile au sosit imediat la fața locului, conform Știrile ProTv.

„Au fost transportați la spital pietonul și unul dintre șoferi, în stare conștientă și cooperantă”, a declarat Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș.

Celălalt conducător auto, un bărbat de 35 de ani, a fost dus la audieri.

„Într-una dintre mașini s-au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite, polițiștii efectuând cercetări cu privire la proveniența acestora.”, conform Remus Mezinca, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Oamenii legii suspectează un posibil conflict între două clanuri rivale, iar ciocnirea ar fi fost  intenționată.

În urma acestora, polițiștii au deschis un dosar penal. Ei iau toate variantele în calcul acum. Cercetările continuă.

