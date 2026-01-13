B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească

Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească

B1.ro
13 ian. 2026, 13:26
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească
Sursa foto: CCIR

Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) și MERCOSUR, susținând, astfel, decizia luată de Asociația Europeană a Camerelor de Comerț (EUROCHAMBRES), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024.

CCIR subliniază faptul că acordul UE-MERCOSUR nu este doar despre agricultură, ci prevede liberul schimb și eliminarea treptată a peste 90% din taxele vamale dintre cele două blocuri economice, creând o piață nouă pentru produsele europene și românești. Ceea ce este esențial pentru economia României este că acest acord facilitează semnificativ intrarea pe piața MERCOSUR a automobilelor și pieselor de schimb, a produselor chimice și farmaceutice, precum și a utilajelor industriale.

CCIR consideră că acest acord trebuie tratat cu obiectivitate și pragmatism, având în vedere structura economiei naționale. În România, industria generează în continuare circa 30% din Produsul Intern Brut. Țara noastră produce ansamble și subansamble pentru o multitudine de mărci și branduri auto din Europa de Vest, precum și componente esențiale în domeniul white goods (electrocasnice), energetic și farmaceutic.

„Sectorul auto din România creează peste două sute de mii de locuri de muncă, la care se adaugă alte câteva zeci de mii din industriile conexe, care produc echipamente și componente non-auto. Economia românească este o economie de subcontractori, iar întreaga industrie este conectată la țările super-industrializate din Europa de Vest. Atunci când economia Germaniei crește cu 1%, România crește cu 4%. Această corelație nu este întâmplătoare, 24% din comerțul exterior al României se desfășoară cu Germania. În mod obiectiv, sectorul agricol din România reprezintă 4,5% din PIB, în timp ce la nivelul UE acest domeniu reprezintă între 1% și 1,5%. Este momentul să ieșim din discuțiile sterile și să ne concentrăm pe propria performanță în domeniul agriculturii și zootehniei. Trebuie să devenim performanți, în special pe piața internă, iar organele statului responsabile cu controlul calității trebuie să-și îndeplinească datoria față de consumatorii români”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

În acest context, CCIR consideră că Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru consolidarea poziției României ca hub industrial regional și pentru diversificarea piețelor de export ale companiilor românești.

Tags:
Citește și...
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Eveniment
Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
Eveniment
Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Eveniment
ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Eveniment
Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
Eveniment
Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Eveniment
România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Eveniment
Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Eveniment
Delirul săptămânal al lui Călin Georgescu. Propovăduiește dispariția statului (VIDEO)
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Eveniment
Stagiul militar voluntar devine realitate în România. Nicușor Dan a promulgat legea. Ce presupune pregătirea militară pentru tineri
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Eveniment
Gino Iorgulescu, reacție dură după dezvăluirile fiului său, Mario: „O persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ”
Ultima oră
14:20 - Scurgere de date la operatorul McDonald’s din România. Cum au ajuns informațiile personale să fie accesate neautorizat
14:20 - Vremea geroasă se prelungește. Ce recomandări au autoritățile pentru populație
14:17 - Maia Sandu, anchetată pentru trădare. Socialiștii din Republica Moldova o vor judecată și condamnată (VIDEO)
13:57 - ONU: Peste 2.500 de civili uciși în Ucraina în 2025. „Niciun loc nu mai este sigur”
13:51 - Spitalele din București, în epoca de gheață: Avarie la instalația termică. Operații amânate și temperaturi scăzute în saloane din cauza gerului
13:49 - Navă încărcată cu fertilizatori scufundată pe Dunăre. Pericol de poluare cu amoniu
13:47 - România reia un schimb educațional de elită cu Statele Unite. Ce oportunități aduce FLEX pentru tineri
13:22 - Liberalul Tudor Polak explică de ce nu se țin coalițiile așa-zis „boicotate” de PSD
13:21 - Mihaela Bilic dezvăluie ingredientul adorat de japonezi care accelerează metabolismul: „Împiedică multiplicarea bacteriană”
13:11 - Intervenție în favoarea legalizării prostituției. Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că fenomenul nu trebuie igonorat