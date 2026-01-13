B1 Inregistrari!
Oana Roman, păzită de doi câini dresați special: „Lunna are aptitudini reale de paznic"

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 14:42
Sursa Foto: Facebook - Oana Roman
Cuprins
  1. „Lunna, un câine cum rar întâlnești”
  2. Cookie, noul membru al familiei: „Un mic zăpăcit”
  3. Câini ținuți în casă, nu în curte
  4. Există câini greu de dresat?
  5. Cum avem grijă de câini iarna
  6. Hrana câinilor în sezonul rece

Oana Roman își adoră câinii și nu ezită să investească timp, iubire și educație în relația cu ei. Vedeta TV este stăpâna a doi patrupezi extrem de diferiți ca temperament, dar perfect complementari: Lunna, o femelă impunătoare din rasa Cane Corso, și Cookie, un pui energic de teckel sârmos. Ambii sunt dresați de celebrul Mihai Nae.

„Lunna, un câine cum rar întâlnești”

Mihai Nae, unul dintre cei mai apreciați dresori de câini din România, a explicat că inițial doar Lunna a făcut parte din „familia extinsă” a Oanei Roman, conform Click.

„Până acum a fost doar Lunna, femela de Cane Corso. Un câine cum rar întâlnești și asta și datorită Oanei, pentru că are foarte multă grijă de ea. Stă în casă, e alintată, iubită și tratată ca un membru al familiei”, a spus dresorul.

Cookie, noul membru al familiei: „Un mic zăpăcit”

Recent, în viața Oanei Roman a apărut și Cookie, un pui de teckel sârmos, plin de energie și curiozitate.

„Cookie este un mic zăpăcit, dar Lunna îl învață bunele maniere. A început prin a se distra copios cu bradul de Crăciun, însă am început deja educația. Are nevoie de răbdare și iubire, iar din punctul acesta de vedere nu îi lipsește nimic”, a explicat Mihai Nae.

Câini ținuți în casă, nu în curte

Lunna a urmat inclusiv antrenamente de pază, demonstrându-și aptitudinile chiar și într-o emisiune TV. Dresorul subliniază că femela de Cane Corso nu permite nimănui să se apropie de stăpână fără acordul acesteia.

„Sunt câini ținuți în casă, la căldură, aproape de stăpân. Asta face o diferență enormă în educație. Oana Roman este tipologia de stăpân perfect: se implică, îi scoate la alergat, nu se rezumă doar la curte, chiar dacă aceasta este mare”, a mai spus dresorul.

Există câini greu de dresat?

Cu o experiență de peste 23 de ani, Mihai Nae susține că problema nu este rasa, ci mediul în care trăiește câinele.

„Nu cred că există câini greu de dresat. Totul depinde de relația cu stăpânul și de condițiile de acasă. Acolo se face diferența”, afirmă el.

Cum avem grijă de câini iarna

Iarna aceasta, una dintre cele mai reci din ultimii ani, impune măsuri speciale pentru îngrijirea animalelor.

„Trebuie să înțelegem diferența dintre păr scurt, păr mediu și blană. A rezista în curte nu înseamnă a trăi bine. Un câine ținut în condiții improprii poate dezvolta probleme de sănătate și comportament”, avertizează dresorul.

Hrana câinilor în sezonul rece

Pe timp de iarnă, alimentația trebuie adaptată nevoilor câinelui.

„De cele mai multe ori, este necesară suplimentarea cantității de hrană. Câinii consumă mai multe resurse iarna. De asemenea, un câine cu blană reține umezeala, iar unul cu păr scurt răcește mai repede. Atenția trebuie sporită”, a concluzionat Mihai Nae.

