Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026

Primăria Sectorului 3 continuă investițiile în creșterea confortului locuirii și a eficienței energetice și anunță că, în cursul anului 2026, vor fi finalizate lucrările de reabilitare termică și consolidare la aproximativ 100 de blocuri din sector.

Aceste investiții sunt cu atât mai importante în contextul actual, marcat de avarii repetate în sistemul de termoficare și de perioade cu temperaturi scăzute, în care pierderile de căldură se resimt accentuat în clădirile nereabilitate. Reabilitarea termică a blocurilor contribuie direct la reducerea consumului de energie și la creșterea confortului interior, iar experiența proiectelor deja finalizate arată o scădere a facturilor la energie de aproximativ 40% pentru locatari.

Până în prezent, Primăria Sectorului 3 a reabilitat peste 1.700 de blocuri, iar odată cu finalizarea lucrărilor programate pentru acest an, numărul total al imobilelor reabilitate va depăși pragul de 1.800. Sectorul 3 rămâne astfel administrația locală cu cele mai consistente investiții în reabilitarea fondului locativ.

Consolidare și reabilitare termică, fără relocarea locatarilor

Pe lângă lucrările de reabilitare termică, în 2026 sunt în derulare lucrări de consolidare la 9 blocuri, intervenții care includ, totodată, și reabilitarea termică a clădirilor. Pentru aceste proiecte, Primăria Sectorului 3 a identificat soluții tehnice care permit executarea lucrărilor fără relocarea locatarilor, reducând astfel disconfortul și impactul social al intervențiilor.

Prin aceste programe, administrația locală urmărește:

creșterea siguranței clădirilor;

reducerea consumului de energie și a costurilor pentru locatari;

îmbunătățirea condițiilor de trai, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme;

modernizarea fondului locativ din Sectorul 3.

Primăria Sectorului 3 va continua să investească în reabilitarea și consolidarea blocurilor, ca parte a unei strategii pe termen lung pentru un sector mai sigur, mai eficient energetic și mai confortabil pentru locuitori.