O anchetă a fost demarată de polițiștii din Craiova după ce încă un bebeluș a murit într-o . În acest caz a fost deschis un , la sesizarea unui bărbat care reclamă conduita necorespunzătoare a personalului medical

Anchetă la o clinică din Craiova

Polițiștii Serviciului de au fost sesizați de un bărbat de 32 de ani în legătură cu moartea unui bebeluș într-o clinică medicală din Craiova. O anchetă a fost deschisă în acest caz, pentru . Potrivit sesizării, autorul reclamă modul în care ar fi fost acordată asistența medicală de specialitate, care a dus la moartea nou-născutului.

„În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj au fost sesizaţi prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenţei medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Cercetările se realizează sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Investigația va stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, menită să stabilească precis cauza morții nou-născutului.

Doi copii în moarte cerebrală la Constanța

Această anchetă vine după cazul celor doi copii din Constanța care au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operați în Spitalul Județean din Constanța. Este vorba despre o fetiță de șase ani și un băiețel de doi ani. Ei au fost operați în zona abdominală, în decembrie, anul trecut. Fetița avea apendicită, iar băiețelul acuza de mai mult timp dureri abdominale.

Cei doi copii au fost transferați în stare foarte gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde sunt ținuți în viață cu ajutorul aparatelor.

Reprezentanții spitalului au transmis într-un mesaj scris că s-au autosesizat cu privire la această situație. Conducerea unității medicale a anunțat că va face o anchetă internă, pentru lămurirea tuturor aspectelor.

Colegiul Medicilor din România s-a autosesizat, de asemenea, rezultatele cercetărilor sunt așteptate să apară, însă, abia peste câteva luni.