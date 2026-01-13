Julio Iglesias cunoscutul cântăreț de este acuzat de agresiune sexuală. Acuzațiile au fost formulate de două foste colaboratoare ce vorbesc despre abuzuri și despre un climat de teroare.

Julio Iglesias vizat de acuzații grave

Cântărețul latino este acuzat de două foste angajate care vorbesc despre . Cele două susțin că Julio Iglesias ar fi instaurat un în locuințele acestuia din Caraibe și din Europa. Două membre ale personalului său îl acuză de agresiune sexuală. Ele au relatat că au fost supuse la presiuni, umilințe și comportamente abuzive.

Cele două femei – una fostă angajată în gospodăria artistului, iar cealaltă fizioterapeut personal – spun că în 2021 ar fi fost supuse unor agresiuni sexuale repetate. Ele descriu reședințele din Punta Cana (Republica Dominicană), Lyford Cay (Bahamas) și zona Marbella (Spania) ca medii dominate de frică și reguli stricte. Potrivit sursei citate, locațiile respectiv sunt numite și case ale terorii.

Informațiile au apărut într-o anchetă jurnalistică realizată de elDiario.es și Univision Noticias și prezentată în cotidianul La Stampa. Jurnaliștii spun că atmosfera de lucru ar fi fost caracterizată prin izolare, supraveghere continuă și un sistem disciplinar sever. Este vizat, mai ales, personalul feminin asupra căruia se face o presiune teribilă, mai arată .

Acuzațiile de agresiune sexuală

Prima femeie, identificată ca Rebecca, avea 22 de ani la momentul în care s-au produs respectivele fapte Ea a povestit, într-un interviu, că ar fi fost constrânsă să întrețină relații sexuale neconsimțite cu Iglesias. Artistul avea pe atunci în vârstă de 77 de ani.

„Se întâmpla aproape în fiecare seară”, a spus Rebecca.

Femeia spune că a ajuns să se poarte ca un automat, incapabilă să se opună și să refuze. După ce a părăsit locul de muncă, ea afirmă că s-a confruntat cu anxietate și depresie. Ulterior a avut nevoie de ajutor psihologic profesional.

Cea de-a doua fostă angajată, identificată are o relatare asemănătoare. Ea a lucrat ca fizioterapeut personal și făcea dintr-un grup restrâns de angajate cu statut aparent privilegiat, denumite „signorinele”. Femeia a povestit că Julio Iglesias o pipăia și o săruta cu forța. Iar apoi s-a ajuns la actel sexuale neconsimțite. S-a întâmplat inclusiv pe plajă și în piscină, la vila din Punta Cana.

Jurnaliștii spun că acuzațiile la adresa lui Julio Iglesias sunt susținute de dovezi

Potrivit elDiario.es și Univision Noticias, declarațiile celor două femei sunt considerate coerente și sunt susținute de probe precum mesaje WhatsApp, fotografii, vize de călătorie și rapoarte medicale.

Jurnaliștii au intervievat 15 foști angajați, ale căror relatări indică un tipar de abuz și comportamente degradante. De altfel, cele două femei au beneficiat de sprijin juridic din partea unei organizații internaționale pentru drepturile omului.

Julio Iglesias s-a retras din viața publică, iar avocatul său nu a răspuns solicitărilor repetate de a comenta acuzațiile. O manageră de personal contactată de reporteri a respins însă mărturiile, catalogându-le drept „pure invenții”. O anchetă este în desfășurare, iar dezvăluirile au generat reacții puternice în spațiul public.