Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii

Ana Maria
13 ian. 2026, 16:06
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Pensiile au fost înghețate. Ce impact au avut aceste decizii asupra pensionarilor
  2. Ce soluții legale au pensionarii pentru a-și recupera drepturile
  3. Care sunt riscurile și șansele unui proces împotriva Casei de Pensii

Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Seniorii români care sperau la o majorare a pensiilor în 2025 și 2026 s-au confruntat cu o veste dezamăgitoare. În loc să crească, veniturile lor au rămas la același nivel, după ce guvernul a decis să înghețe indexarea anuală a punctului de pensie. Această măsură afectează direct nivelul de trai, mai ales că prețurile continuă să crească constant.

Valoarea punctului de pensie a fost menținută la 81 de lei pentru 2024, 2025 și 2026. Potrivit unui calcul realizat de Newsweek, punctul de pensie ar fi trebuit să crească la 91 de lei în 2025 (o majorare de 13%) și apoi la 97 de lei în 2026 (o creștere suplimentară de 7%). Cu toate acestea, ambele creșteri au fost suspendate prin OUG 156/2024 și OUG 89/2025, invocate de guvern pentru motive economice.

Pensiile au fost înghețate. Ce impact au avut aceste decizii asupra pensionarilor

Înghețarea pensiilor a generat o pierdere medie de aproximativ 190 de lei pe lună pentru fiecare pensionar, începând cu 1 ianuarie 2026. Această sumă ar fi trebuit să fie rezultatul indexării de 7%, bazată pe o rată a inflației de 5% și pe jumătate din creșterea salariului mediu net, estimată la 2%.

Fără această majorare, mulți pensionari se confruntă cu dificultăți în a-și acoperi cheltuielile zilnice, în condițiile în care prețurile la alimente, utilități și alte servicii continuă să crească.

Ce soluții legale au pensionarii pentru a-și recupera drepturile

Avocatul Ioan Dudulea a explicat ce pași pot face pensionarii pentru a-și recupera sumele neprimite:

„Punctul de pensie a rămas la același nivel din anul 2024 – 81 de lei, în 2025 cât și în 2026, pensiile nefiind actualizate cu rata inflației, așa cum prevede Legea Pensiilor 360/2023, deoarece prin OUG 156/2024 și recent, prin OUG 89/2025 nu s-a actualizat valoarea punctului de pensie pentru anii 2025 și 2026.

Pentru majorarea pensiei, începând cu ianuarie 2025 și recuperarea sumelor neachitate, este necesară chemarea în judecata a Casei de Pensii și sesizarea Curții Constituționale.”, a declarat avocatul.

O altă variantă pentru pensionari sau organizațiile sindicale este să solicite Avocatului Poporului să conteste ordonanțele la Curtea Constituțională. Deși anul trecut instituția a refuzat să conteste blocarea creșterilor, acest demers rămâne o opțiune viabilă.

Care sunt riscurile și șansele unui proces împotriva Casei de Pensii

Deși acțiunile în instanță reprezintă singura cale oficială pentru pensionari de a revendica drepturile prevăzute de lege, ele pot fi anevoioase și de durată. Legea Pensiilor prevede actualizarea anuală a pensiilor, însă, guvernul invocă constrângeri economice pentru a amâna aplicarea acestei prevederi.

În practică, pensionarii pot începe cu o contestație la Casa de Pensii, iar dacă răspunsul este negativ sau absent, pot continua cu un proces în instanță și, eventual, sesizarea Curții Constituționale. Totuși, specialiștii avertizează că instanțele iau în considerare și argumentele guvernamentale legate de situația economică și bugetară, astfel că un câștig rapid nu este garantat.

