B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cerceii din aur: cum îi păstrezi strălucitori ani la rând? Greșelile care îi pot deteriora rapid

Cerceii din aur: cum îi păstrezi strălucitori ani la rând? Greșelile care îi pot deteriora rapid

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 15:16
Cerceii din aur: cum îi păstrezi strălucitori ani la rând? Greșelile care îi pot deteriora rapid
Cuprins
  1. De ce își pierd cerceii din aur strălucirea
  2. Depozitarea corectă face diferența
  3. Scoate cerceii la momentul potrivit
  4. Ștergerea după purtare, un gest esențial
  5. Trucul simplu care redă strălucirea aurului
  6. Ce să eviți dacă vrei cercei ca noi
  7. Cât de des trebuie curățați cerceii din aur

Cerceii din aur nu sunt simple accesorii, ci adevărate piese de valoare, cu importanță sentimentală sau financiară. Fie că sunt primiți cadou, moșteniți sau cumpărați ca investiție, aceștia au nevoie de îngrijire corectă pentru a-și păstra strălucirea. Cu toate că aurul este un metal nobil și rezistent, purtarea frecventă și depozitarea necorespunzătoare pot duce, în timp, la pierderea luciului. Din fericire, există soluții simple care îi pot menține ca noi chiar și zeci de ani.

De ce își pierd cerceii din aur strălucirea

În viața de zi cu zi, cerceii din aur intră în contact cu sebumul pielii, transpirația, praful și reziduurile de produse cosmetice. Aceste impurități nu distrug metalul, însă se depun treptat pe suprafața lui, formând un strat fin care estompează luciul natural, scrie Click.

În plus, zgârieturile fine pot apărea dacă bijuteriile sunt depozitate la întâmplare sau dacă intră în contact cu alte metale mai dure. Toate aceste detalii dau aurului un aspect tern, fără a-i afecta însă valoarea propriu-zisă.

Depozitarea corectă face diferența

Cerceii din aur ar trebui păstrați separat, într-o cutie specială de bijuterii, căptușită cu material moale. Contactul direct cu alte bijuterii poate duce la zgârieturi fine, aproape invizibile la început, dar care se acumulează în timp.

Scoate cerceii la momentul potrivit

Deși sunt comozi, cerceii nu ar trebui purtați la duș, la somn sau în timpul activităților fizice intense. Apa, transpirația și substanțele chimice din produsele de îngrijire pot afecta suprafața aurului și pot grăbi pierderea strălucirii.

Ștergerea după purtare, un gest esențial

Un obicei simplu, dar extrem de eficient, este ștergerea cerceilor după fiecare purtare cu o lavetă moale. Astfel, sebumul și transpirația nu apucă să se fixeze în profunzime.

Trucul simplu care redă strălucirea aurului

Curățarea cerceilor din aur nu necesită produse scumpe. Apa călduță și un detergent de vase delicat sunt suficiente pentru o curățare eficientă și sigură. Cerceii se lasă la înmuiat 15-20 de minute, apoi se curăță ușor cu o periuță de dinți cu peri moi.

După clătire și uscare atentă, aurul își recapătă rapid luciul, fără riscul de deteriorare a metalului sau a detaliilor fine.

Ce să eviți dacă vrei cercei ca noi

Produsele abrazive, precum pasta de dinți, pot zgâria suprafața aurului, chiar dacă par inofensive. De asemenea, alcoolul, acetona sau alte substanțe agresive pot afecta finisajul, mai ales în cazul cerceilor cu pietre.

Depozitarea bijuteriilor umede sau uscarea superficială pot duce la acumularea de reziduuri și la pierderea luciului în timp.

Cât de des trebuie curățați cerceii din aur

Frecvența curățării depinde de cât de des sunt purtați. Cerceii purtați zilnic ar trebui curățați o dată la câteva săptămâni, în timp ce cei purtați ocazional pot fi curățați la câteva luni. Modelele cu pietre prețioase necesită o atenție suplimentară, pentru a nu afecta montura.

Tags:
Citește și...
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Eveniment
Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Eveniment
Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
Eveniment
Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
Eveniment
Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
Eveniment
Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
Eveniment
Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026
Eveniment
Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026
Bolojan l-a pedepsit, în glumă, pe ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii. Mai puțin de atât nu putea primi (VIDEO)
Eveniment
Bolojan l-a pedepsit, în glumă, pe ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii. Mai puțin de atât nu putea primi (VIDEO)
Astronomii au confirmat cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Când se va transforma ziua în noapte
Eveniment
Astronomii au confirmat cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Când se va transforma ziua în noapte
Revoltă la Interne și Apărare. Zeci de mii de oameni amenință că pleacă. „Nu umblați la pensii!”
Eveniment
Revoltă la Interne și Apărare. Zeci de mii de oameni amenință că pleacă. „Nu umblați la pensii!”
Ultima oră
16:39 - Ai nuntă în 2026 sau 2027? Sunt zile în care Biserica NU oficiază cununia. Lista perioadelor interzise
16:22 - Ca la noi la nimeni. Educația ar putea fi condusă din două ministere cu doi miniștri. Propunere halucinantă
16:21 - Ce crede vicepremierul Oana Gheorghiu despre majorarea impozitelor: „Știm cu toții de unde am pornit”. Cum justifică decizia Guvernului
16:06 - Ce pot face pensionarii după ce pensiile au fost înghețate. Un avocat a explicat cum pot seniorii să recupereze banii
16:06 - Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate
16:02 - Caz cutremurător la Craiova. Încă un bebeluș a murit într-o clinică medicală. Poliția a deschis o anchetă la Craiova
15:56 - Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie
15:43 - Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump
15:36 - Julio Iglesias vizat de acuzații grave. Două foste angajate vorbesc despre abuzuri și teroare
15:33 - Sectorul 3 continuă reabilitarea și consolidarea blocurilor: 100 de imobile finalizate în 2026