Cerceii din aur nu sunt simple accesorii, ci adevărate piese de valoare, cu importanță sentimentală sau financiară. Fie că sunt primiți cadou, moșteniți sau cumpărați ca investiție, aceștia au nevoie de îngrijire corectă pentru a-și păstra strălucirea. Cu toate că aurul este un nobil și rezistent, purtarea frecventă și depozitarea necorespunzătoare pot duce, în timp, la pierderea luciului. Din fericire, există soluții simple care îi pot menține ca noi chiar și zeci de ani.

De ce își pierd cerceii din aur strălucirea

În viața de zi cu zi, cerceii din aur intră în contact cu sebumul pielii, transpirația, praful și reziduurile de produse cosmetice. Aceste impurități nu distrug metalul, însă se depun treptat pe suprafața lui, formând un strat fin care estompează luciul natural, scrie Click.

În plus, zgârieturile fine pot apărea dacă bijuteriile sunt depozitate la întâmplare sau dacă intră în contact cu alte metale mai dure. Toate aceste detalii dau aurului un aspect tern, fără a-i afecta însă valoarea propriu-zisă.

Depozitarea corectă face diferența

Cerceii din aur ar trebui păstrați separat, într-o cutie specială de bijuterii, căptușită cu material moale. Contactul direct cu alte bijuterii poate duce la zgârieturi fine, aproape invizibile la început, dar care se acumulează în timp.

Scoate cerceii la momentul potrivit

Deși sunt comozi, cerceii nu ar trebui purtați la duș, la somn sau în timpul activităților fizice intense. Apa, transpirația și substanțele chimice din produsele de îngrijire pot afecta suprafața aurului și pot grăbi pierderea strălucirii.

Ștergerea după purtare, un gest esențial

Un obicei simplu, dar extrem de eficient, este ștergerea cerceilor după fiecare purtare cu o lavetă moale. Astfel, sebumul și transpirația nu apucă să se fixeze în profunzime.

Trucul simplu care redă strălucirea aurului

Curățarea cerceilor din aur nu necesită produse scumpe. Apa călduță și un detergent de vase delicat sunt suficiente pentru o curățare eficientă și sigură. Cerceii se lasă la înmuiat 15-20 de minute, apoi se curăță ușor cu o periuță de dinți cu peri moi.

După clătire și uscare atentă, aurul își recapătă rapid luciul, fără riscul de deteriorare a metalului sau a detaliilor fine.

Ce să eviți dacă vrei cercei ca noi

Produsele abrazive, precum pasta de dinți, pot zgâria suprafața aurului, chiar dacă par inofensive. De asemenea, alcoolul, acetona sau alte substanțe agresive pot afecta finisajul, mai ales în cazul cerceilor cu pietre.

Depozitarea bijuteriilor umede sau uscarea superficială pot duce la acumularea de reziduuri și la pierderea luciului în timp.

Cât de des trebuie curățați cerceii din aur

Frecvența curățării depinde de cât de des sunt purtați. Cerceii purtați zilnic ar trebui curățați o dată la câteva săptămâni, în timp ce cei purtați ocazional pot fi curățați la câteva luni. Modelele cu pietre prețioase necesită o atenție suplimentară, pentru a nu afecta montura.