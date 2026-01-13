Bolojan l-a pedepsit, în glumă, pe ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii. Mai puțin de atât nu putea primi (VIDEO)

Ilie Bolojan demonstrează, încă o dată, că relația sa cu presa nu face parte din punctele sale de interes. Și că nu acordă mare importanță jurnaliștilor. Dovadă stă sancțiunea primită de ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii pe holurile Parlamentului.
Incidentul în care mai mulți jurnaliști au fost împiedicați fizic să se apropie de premier, chiar în incinta Palatului Parlamentului, s-a încheiat cu o sancțiune minimă pentru ofițerul de presă care l-a păzit pe Bolojan de întrebările presei..
După vreo două luni de deliberări și analize, s-a decis că angajatul guvernului trebuie sancționat. Dar nu atât de drastic încât să taie elanul altor angajați care ar vrea s agreseze jurnaliști.
Executivul a decis reducerea salariului ofițerului de presă cu doar 5% pentru o singură lună. Practic, pare a fi un indemn că poate repeta isprava, că nu se întâmplă nimic.
„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea.
Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată.”, arată un comunicat al Guvernului.
Pe 26 noiembrie 2025, mai mulți jurnaliști au fost împiedicați să se apropie de premier, ofițerul de presă intervenind fizic pentru a bloca accesul acestora în apropierea lui Ilie Bolojan, în timpul unei apariții publice la Palatul Parlamentului.
La acea vreme, purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a catalogat atitudinea agresivă a angajatului Executivului drept exces de zel. Nimic grav, cu alte cuvinte.