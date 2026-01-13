B1 Inregistrari!
Bolojan l-a pedepsit, în glumă, pe ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii. Mai puțin de atât nu putea primi (VIDEO)

Adrian A
13 ian. 2026, 15:18
Cuprins
  1. Sancțiune minimă pentru ofițerul de presă
  2. Ce s-a întâmplat pe 25 noiembrie 2025

Ilie Bolojan demonstrează, încă o dată, că relația sa cu presa nu face parte din punctele sale de interes. Și că nu acordă mare importanță jurnaliștilor. Dovadă stă sancțiunea primită de ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliștii pe holurile Parlamentului.

Sancțiune minimă pentru ofițerul de presă

Incidentul în care mai mulți jurnaliști au fost împiedicați fizic să se apropie de premier, chiar în incinta Palatului Parlamentului, s-a încheiat cu o sancțiune minimă pentru ofițerul de presă care l-a păzit pe Bolojan de întrebările presei..

După vreo două luni de deliberări și analize, s-a decis că angajatul guvernului trebuie sancționat. Dar nu atât de drastic încât să taie elanul altor angajați care ar vrea s agreseze jurnaliști.

Executivul a decis reducerea salariului ofițerului de presă cu doar 5% pentru o singură lună. Practic, pare a fi un indemn că poate repeta isprava, că nu se întâmplă nimic.

„Comisia convocată la nivelul Cancelariei Prim-Ministrului pentru cercetarea disciplinară a angajatului cu atribuţii de ofiţer de presă din cadrul Direcţiei Comunicare şi Relaţii cu Presa, implicat în situaţia din data de 26 noiembrie 2025, de la Palatul Parlamentului, şi-a încheiat activitatea.

Comisia a constatat săvârşirea unei abateri disciplinare în urma căreia angajatul a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o durată de o lună, potrivit art. 248 alin 1 lit.c din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată.”, arată un comunicat al Guvernului.

Ce s-a întâmplat pe 25 noiembrie 2025

Pe 26 noiembrie 2025, mai mulți jurnaliști au fost împiedicați să se apropie de premier, ofițerul de presă intervenind fizic pentru a bloca accesul acestora în apropierea lui Ilie Bolojan, în timpul unei apariții publice la Palatul Parlamentului.

La acea vreme, purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a catalogat atitudinea agresivă a angajatului Executivului drept exces de zel. Nimic grav, cu alte cuvinte.

