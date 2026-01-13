B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Astronomii au confirmat cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Când se va transforma ziua în noapte

Astronomii au confirmat cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Când se va transforma ziua în noapte

Iulia Petcu
13 ian. 2026, 15:01
Astronomii au confirmat cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Când se va transforma ziua în noapte
sursă foto: Facebook
Cuprins
  1. Când are loc eclipsa și cum o descriu specialiștii
  2. Cum se produce o eclipsă solară totală și de ce pare atât de spectaculoasă
  3. Unde va fi vizibilă eclipsa solară
  4. Ce alte eclipse importante urmează anul acesta

Astronomii au confirmat oficial un eveniment ceresc rar, care va transforma ziua în noapte pentru mai bine de șase minute în anumite regiuni ale lumii. Este vorba despre o eclipsă solară totală considerată deja un reper al secolului XXI.

Când are loc eclipsa și cum o descriu specialiștii

Eclipsa solară totală programată pentru 2 august 2027 este descrisă de specialiști drept cea mai lungă observabilă până după anul 2100. La punctul maxim, totalitatea va dura 6 minute și 23 de secunde, o durată aproape imposibil de atins în condițiile astronomice terestre.

Spectacolul a fost numit eclipsa secolului deoarece depășește ca durată orice altă eclipsă solară totală din ultimele trei decenii. Potrivit Forbes, acest interval este „destul de lung pentru a putea vedea coroana soarelui”, care „este vizibilă cu ochiul liber doar în timpul totalității, în detalii excepționale.”

Cum se produce o eclipsă solară totală și de ce pare atât de spectaculoasă

În timpul unei eclipse solare totale, luna acoperă complet discul solar, provocând o întunecare bruscă și temporară a cerului. Fenomenul este posibil deoarece soarele este „aproximativ de 400 de ori mai mare decât luna, dar se află și de aproximativ 400 de ori mai departe de Pământ”, a explicat BBC.

Această coincidență geometrică face ca cele două corpuri cerești să pară de dimensiuni similare pe cer. În cazul eclipsei din 2027, durata neobișnuit de mare se explică prin „o aliniere cosmică perfectă”.

Luna va fi „aproape de punctul său cel mai apropiat de Pământ (perigeu), iar soarele aproape de punctul său cel mai îndepărtat (afelion)”. Această configurație va face ca luna să pară suficient de mare pentru a acoperi complet soarele mai mult timp decât de obicei.

Comparativ, eclipsa solară totală din aprilie 2024 a avut o durată maximă de doar 4 minute și 28 de secunde, potrivit Antena3.

Unde va fi vizibilă eclipsa solară

Eclipsa va începe în Maroc și sudul Spaniei și „va traversa Algeria, Tunisia, Libia, Egipt și Arabia Saudită, culminând în Yemen și pe coasta Somaliei”, a declarat Wired. Cele mai lungi momente de totalitate vor fi observate în Egipt, în special în zonele Luxor și Aswan.

Alte regiuni din Europa, Asia și Africa vor vedea o eclipsă parțială, în timp ce America de Nord va fi, în mare parte, exclusă de la observație.

Ce alte eclipse importante urmează anul acesta

O eclipsă solară inelară va avea loc pe 17 februarie 2026 deasupra Antarcticii, atunci când „luna nu poate bloca complet soarele”. În plus, anul 2026 va aduce două eclipse lunare și o eclipsă solară totală pe 12 august, vizibilă inclusiv din nordul Spaniei.

Specialiștii avertizează că eclipsele solare nu trebuie privite direct, fiind necesară utilizarea ochelarilor speciali sau a metodelor de observare indirectă.

