Președintele României, Nicușor Dan, nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, care se va desfășura săptămâna viitoare, în perioada 19–23 ianuarie 2026. Potrivit Antena 3 CNN, România va fi reprezentată la nivel ministerial.

Decizia este una similară cu abordarea din timpul mandatului fostului președinte Klaus Iohannis, când participarea României la Davos a fost asigurată, de regulă, de ministrul Afacerilor Externe.

Cine va reprezenta România la reuniunea din Elveția

România va fi reprezentată oficial la Forumul de la Davos de ministrul de Externe, , potrivit acelorași surse. Din partea Administrației Prezidențiale, la eveniment va participa și consilierul prezidențial Radu Burnete, conform .

Prezența delegației românești are rolul de a menține dialogul diplomatic și economic la nivel internațional, într-un context global marcat de tensiuni geopolitice și negocieri economice de amploare.

Ce lideri mondiali sunt așteptați la Davos 2026

Forumul Economic Mondial de la Davos se anunță unul deosebit de important în 2026. Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să participe la o reuniune propusă cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Informația a fost confirmată pentru Financial Times de trei oficiali familiarizați cu planurile întâlnirii, care ar putea avea loc în marja forumului.

Ce miză majoră are întâlnirea Trump–Zelenski

Potrivit publicației britanice The Telegraph, prezența lui Donald Trump la Davos ar putea coincide cu semnarea unui acord comercial de proporții istorice. Volodimir Zelenski ar urma să încheie cu liderul american un acord estimat la 800 de miliarde de dolari, destinat reconstrucției Ucrainei.

Un astfel de acord ar avea implicații majore nu doar pentru Ucraina, ci și pentru economia globală și echilibrul geopolitic din regiune.

Ce este Forumul de la Davos și de ce este atât de important

Forumul Economic Mondial de la Davos, cunoscut simplu drept Davos, este una dintre cele mai importante reuniuni internaționale anuale, care adună lideri politici, economici și de afaceri din întreaga lume.

Evenimentul este organizat de World Economic Forum, o organizație internațională non-guvernamentală și non-profit, și are loc în stațiunea Davos-Klosters din Elveția. Scopul principal este identificarea tendințelor și soluțiilor pentru marile provocări globale, de la economie și tehnologie, până la mediu și securitate.

De ce participă liderii mondiali la Davos în fiecare an

Pentru liderii politici, Davos reprezintă o oportunitate unică de a discuta direct cu alți șefi de stat, cu directori executivi ai marilor companii și cu experți de top din diverse domenii.

În cadrul forumului se negociază parteneriate, se poartă discuții informale cu miză strategică și se transmit semnale importante privind poziționarea internațională a fiecărui stat. Practic, Davos funcționează ca un hub global în care se conturează politici și strategii ce pot influența economia și politica mondială.