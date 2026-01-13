B1 Inregistrari!
Prăjitura românească adorată de străini, dar uitată acasă. Desertul cu miere care cucerește de la prima felie

Selen Osmanoglu
13 ian. 2026, 15:56
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. O prăjitură simplă, cu un gust memorabil
  2. Desertul care surprinde turiștii străini
  3. De ce a fost uitată de români
  4. Prăjitura care devine mai bună de la o zi la alta

România se mândrește cu o bucătărie bogată, iar deserturile tradiționale ascund adevărate comori culinare. Printre ele se află și prăjitura Albinița, un desert clasic care, paradoxal, este mai apreciat de turiștii străini decât de mulți români. Deși rar întâlnită în cofetăriile moderne, Albinița impresionează prin gustul echilibrat, textura delicată și aroma inconfundabilă de miere.

O prăjitură simplă, cu un gust memorabil

Prăjitura Albinița demonstrează că simplitatea poate fi spectaculoasă. Preparată din foi subțiri cu miere și umplută cu o cremă fină de griș cu lapte, aceasta nu cucerește prin aspect sofisticat, ci prin savoare, scrie Click.

Mierea oferă o aromă caldă, naturală, iar crema echilibrează perfect dulceața, rezultând un desert nici greoi, nici excesiv de dulce. Tocmai această armonie de gusturi o face extrem de apreciată de cei care o descoperă pentru prima dată.

Desertul care surprinde turiștii străini

Mulți turiști ajung să guste prăjitura Albinița în pensiuni tradiționale, la festivaluri culinare sau în casele românilor care încă păstrează rețetele vechi. Pentru vizitatorii străini, acest desert este o surpriză plăcută, pentru că le amintește de prăjiturile de casă din copilărie, indiferent de țara de proveniență.

Textura foilor, care devin fragede după câteva ore de la asamblare, și gustul natural al mierii sunt primele lucruri care ies în evidență. Spre deosebire de deserturile foarte elaborate, Albinița transmite autenticitate și tradiție, valori extrem de apreciate de turiști.

De ce a fost uitată de români

În timp, prăjitura Albinița a fost umbrită de deserturi mai „spectaculoase”, cu multă cremă, glazură sau ciocolată. Rețeta a fost transmisă mai ales în familie sau în mediul rural, fără a fi promovată intens în cofetării sau restaurante moderne.

Astfel, multe persoane tinere nu au avut ocazia să o guste, deși ingredientele sunt simple, accesibile, iar rezultatul final este impresionant.

Prăjitura care devine mai bună de la o zi la alta

Un detaliu care face Albinița cu adevărat specială este faptul că devine mai gustoasă pe măsură ce trece timpul. După asamblare, foile absorb crema, se frăgezesc și capătă o consistență perfectă.

Este genul de prăjitură care nu se grăbește, ci are nevoie de răbdare, exact ca rețetele tradiționa

