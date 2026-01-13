B1 Inregistrari!
Adrian A
13 ian. 2026, 14:48
Revoltă la Interne și Apărare. Zeci de mii de oameni amenință că pleacă. Nu umblați la pensii!
Sursa foto: Sindicatul Politistilor- Sidepol / Facebook
Cuprins
  1. Avertisment la Interne și Apărare
  2. Acuzații privind distrugerea securității naționale

Problema pensiilor din Interne și Apărare dă naștere unui nou scandal. 23 de mii de oameni amenință că dacă li se umblă la pensii părăsesc sistemele de securitate și apărare.

Avertisment la Interne și Apărare

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual avertizează că reluarea dezbaterii privind pensiile militare de stat pune în pericol direct capacitatea României de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitatea națională.

„Doar în M.A.I. avem peste 15.000 de polițiști și militari care ACUM îndeplinesc condițiile de pensie, la care se adaugă cel puțin încă 8.000 din MApN , Servicii și Penitenciare. 

Trebuie să ne fie clar, tuturor, că orice discuție în doi peri, repusă pe tapet, privitoare la pensiile militare de stat, generează impredictibilitate, suspiciuni și nedumerire în rândul angajaților din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională care sunt în pragul pensionării sau au îndeplinit deja condițiile de trecere în rezervă cu drept la pensie militară de stat.

Pe cale de consecință, România, pe fondul afirmațiilor politice de tip ”hai să mai punctăm electoral”, poate intra în colaps din punct de vedere al capacității de a-și asigura apărarea, ordinea publică și securitarea națională.”, arată SNPPC.

Acuzații privind distrugerea securității naționale

SNPPC reafirmă că pensiile militare nu intră în categoria așa-numitelor „pensii speciale”.

„În comunicarea publică, în ședințele de dialog social, dar și în toate adresele oficiale către CSAT, Guvern, Parlament, MAI, MApN, ministerele de resort în domeniu etc., am invocat nenumărate argumente legislative, sociale, istorice și faptice, care impun abordarea prudentă a oricărei dezbateri referitoare la acest subiect și necesitatea abandonării, mai ales de către spectrul decidenților politici, a ideii că pensiile militare de stat fac parte din cele șase așa-numite ,,pensii speciale”, sintagmă care generează tensiune socială, confuzie și frustrare în rândul opiniei publice.”, arată comunicatul sindicaliștilor.

Întrebăm din nou: Cine are interes să slăbească apărarea, ordinea publică și securitatea României?

Pentru că eventuala plecare din sistem a peste 23.000 de polițiști și militari, care au deja cel puțin 25 de ani vechime, adăugată la deficitul deja existent, de aproximativ 60.000 de polițiști / militari, echivalează cu un dezastru! Partenerii noștri din NATO ce părere au? Cum ne pregătim să facem față provocărilor  aflate acum în plină desfășurare pe plan european și mondial? Slăbind România?”, sunt întrebările sindicaliștilor.

