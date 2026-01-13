B1 Inregistrari!
Newsweek: Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate

Ana Beatrice
13 ian. 2026, 16:06
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar în februarie sau martie se vor face recrutări. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că programul va debuta în cu aproximativ 1.000 de voluntari. Sigur, pe lângă beneficii pentru acești militari stagiul vine și cu obligații.

„Urmează un ordin de ministru prin care să se reglementeze în ce unităţi, unde se duc oamenii ăştia. Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a spus Ministrul Apărării, Radu Miruţă.

