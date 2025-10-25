O tânără mamă din Buzău a acuzat personalul medical de la Spitalul Județean că a tratat-o cu indiferență pe fiica sa, în vârstă de doar două luni. Femeia mai spune că a trebuit să facă scandal ca să fie băgată în seamă. Într-un final, a obținut transferul fetiței la un spital din București. Acum copila e bine. Mama a mai dezvăluit acum că a trebuit să dea șpagă în același spital când a născut-o pe fetiță. Conducerea Spitalului Județean Buzău, în schimb, respinge acuzațiile. Unitatea medicală mai spune că „lansarea in spatiul public a unor acuzatii nefondate sau eronate poate afecta încrederea pacienților in sistemul sanitar”.

Ce acuzații a lansat mama la adresa personalului medical din Spitalul Județean Buzău

Paula Frunzeu, mama copilei, a povestit cu ce simptome a dus-o pe aceasta la spital, cum a fost tratată de personalul de acolo și cum a reușit să obțină, într-un final, transferul fetiței la Spitalul Grigore Alexandrescu din București.

„Am ajuns la Spitalul Județean Buzău cu fetița mea de doar 2 luni, care făcuse febră și convulsii. Două luni… un suflet mic, fragil, care avea nevoie de ajutor imediat. Eram îngrozită, tremuram efectiv de frică. Mă așteptam ca în spital să găsesc sprijin, empatie, oameni care să știe ce fac. Dar realitatea a fost dură și rece.

Am așteptat minute care au părut ore până să vină cineva. Doamna doctor de gardă era singură, vizibil epuizată și total absentă. Mi s-a spus că „nu au ce să-i facă”, în timp ce copilul meu avea în continuare febră și convulsii. I s-a administrat o singură doză de medicament și apoi a fost lăsată așa, fără monitorizare, fără interes.

Asistentele? Fără empatie, fără grijă. Fetița mea a fost învinețită de la manevre, a plâns minute întregi pe masă, iar eu, mama ei, nu aveam voie să stau lângă ea. Doar o priveam cum suferă și nu puteam face nimic.

Ca și cum nu era destul, asistentele și-au dat cu părerea că „ele cred că are epilepsie”. Fără investigații, fără certitudine.

Doar vorbe aruncate, care mi-au înghețat sângele în vene.

Când am întrebat „de ce face convulsii?”, mi s-a răspuns sec: „nu știm.”

Cum adică nu știți? Atunci ce căutați acolo?

A trebuit să fac scandal ca să obțin un transfer la București, pentru că voiau să ne țină două zile acolo, fără soluții. După o noapte de coșmar, o singură persoană — o doamnă doctor mai în vârstă, cu suflet mare — a înțeles situația și a sunat imediat pentru transfer. Doar datorită ei copilul meu a ajuns unde trebuia.

Și aici vine diferența care doare:

La Spitalul Grigore Alexandrescu din București, în momentul în care am ajuns, asistenții au sărit în trei secunde. M-au ajutat, m-au calmat, au fost lângă noi. Am văzut profesionalism, suflet și empatie adevărată.

Iar doamna doctor Sima… este un înger în halat alb. O femeie genială, serioasă, blândă și incredibil de empatică. Ea și rezidenții ei m-au ajutat în momente în care sincer simțeam că o iau razna de frică. Le voi fi recunoscătoare toată viața”, a scris Paula Frunzeu, pe Facebook.

Ea a insistat că „nu e normal ca o mamă să fie nevoită să facă scandal ca să-și salveze copilul”.

De asemenea, tânăra mamă a acuzat că „am născut acolo cu tot cu șpagă data”.

În finalul postării, mama a scris că fiica ei e bine acum.

Cum răspunde Spitalul Județean Buzău acuzațiilor

Conducerea a reacționat cu propria variantă la cele expuse de femeie:

„În data de 21.10.2025, sugar de sex feminin în vârstă de 2 luni s-a prezentat la Camera de Gardă UPU – Pediatrie, acuzând febră cu debut în cursul dimineții, temperatura maximă fiind de 38°C, însoțită de convulsii în context febril.

După efectuarea triajului de către personalul medical, pacienta a fost consultată imediat de medicul specialist pediatru. Având în vedere febră și vârstă fragedă a sugarului precum și contextul de convulsii febrile, s-a dispus internarea în Secția Pediatrie pentru recoltarea probelor biologice și inițierea tratamentului de specialitate.

La ora 19:45, pacienta a fost preluată în UPU – Pediatrie, iar la ora 20:45 a fost internată în Secția Pediatrie. La momentul internării, starea generală era satisfăcătoare, echilibrată din punct de vedere cardiopulmonar, digestiv și renal, iar fontanela anterioară era normotensivă. La momentul internării nu a prezentat manifestări paroxistice (convulsii).

>S-a administrat Paracetamol și s-a instituit tratament perfuzabil pe secția de Pediatrie, iar la ora 24:00 s-a inițiat antibioticoterapia cu Cefort.

La ora 23:40, pacienta a prezentat mioclonii în context febril, cu durată de câteva secunde, moment în care s-a realizat reevaluarea clinică de către medicul de gardă. Nu s-a efectuat transfer la Bucuresti datorită stării in continuare satisfăcătoare a sugarului, și a remisiunii rapide a convulsiilor febrile.

La momentul reevaluarii s-a discutat cu mama despre rezultatul analizelor de sânge si despre începerea antibioticoterapiei.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzau atrage atenția ca lansarea in spatiul public a unor acuzatii nefondate sau eronate poate afecta încrederea pacienților in sistemul sanitar si poate aduce atingere reputatiei cadrelor medicale care isi desfășoară activitatea cu profesionalism si responsabilitate”