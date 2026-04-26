Un scenariu considerat până nu demult puțin probabil începe să prindă contur pe piața auto din România. Un producător chinez a reușit să intre direct în top 10 național. a încheiat primul trimestru din 2026 cu 870 de unități înmatriculate și o cotă de piață de 3,2%. În același timp, piața totală rămâne încă sub nivelul din 2025.

Se schimbă regulile jocului pe piața auto din România

Puțini s-ar fi așteptat ca un brand chinez să urce atât de rapid în clasamentul vânzărilor din România. Totuși, Chery reușește exact acest lucru și transformă o simplă apariție într-un semnal clar de schimbare.

Cu 870 de unități înmatriculate în primul trimestru din 2026, constructorul ajunge direct pe locul 10 și devine cel mai bine poziționat brand chinez de pe piața locală. Evoluția nu este întâmplătoare, ci susținută de un ritm accelerat. Acest lucru s-a văzut clar în martie, când a atins un record personal de 340 de unități și a bifat a doua lună consecutivă în top 10.

În același timp, diferențele față de nume consacrate încep să se reducă vizibil. La nivel de trimestru, Chery se află la mai puțin de 300 de unități în spatele unor mărci precum și Mercedes-Benz. Este o distanță care, până recent, părea greu de imaginat pentru un constructor din China.