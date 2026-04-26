Acasa » Auto » Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026

Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 22:47
Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
Sursă Foto: Hepta.ro
  1. Se schimbă regulile jocului pe piața auto din România
  2. Este momentul electrificării sau doar o slăbiciune a pieței
  3. Care este modelul care trage vânzările Chery în sus

Un scenariu considerat până nu demult puțin probabil începe să prindă contur pe piața auto din România. Un producător chinez a reușit să intre direct în top 10 național. Chery a încheiat primul trimestru din 2026 cu 870 de unități înmatriculate și o cotă de piață de 3,2%. În același timp, piața totală rămâne încă sub nivelul din 2025.

Se schimbă regulile jocului pe piața auto din România

Puțini s-ar fi așteptat ca un brand chinez să urce atât de rapid în clasamentul vânzărilor din România. Totuși, Chery reușește exact acest lucru și transformă o simplă apariție într-un semnal clar de schimbare.

Cu 870 de unități înmatriculate în primul trimestru din 2026, constructorul ajunge direct pe locul 10 și devine cel mai bine poziționat brand chinez de pe piața locală. Evoluția nu este întâmplătoare, ci susținută de un ritm accelerat. Acest lucru s-a văzut clar în martie, când a atins un record personal de 340 de unități și a bifat a doua lună consecutivă în top 10.

În același timp, diferențele față de nume consacrate încep să se reducă vizibil. La nivel de trimestru, Chery se află la mai puțin de 300 de unități în spatele unor mărci precum BMW și Mercedes-Benz. Este o distanță care, până recent, părea greu de imaginat pentru un constructor din China.

Este momentul electrificării sau doar o slăbiciune a pieței

Ascensiunea Chery vine într-un moment complicat pentru piața auto, dar perfect sincronizat cu tendințele actuale. În timp ce vânzările totale sunt în scădere, interesul pentru electrificare crește vizibil. Potrivit APIA, în primele trei luni din 2026, piața autoturismelor noi a fost cu 19% sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, luna martie a adus un mic semn de revenire, cu un plus de 4,9%.

În paralel, direcția pieței devine tot mai clară. Mașinile electrificate au ajuns să dețină 65% din totalul vânzărilor în martie. Mai mult, segmentele full-hybrid și plug-in hybrid sunt printre puținele care continuă să crească.

Chery a intrat exact pe acest culoar favorabil. Din cele 870 de unități vândute în primul trimestru, 726 au fost modele electrificate. Dintre acestea, 345 au fost plug-in hybrid.

Creșterea nu se bazează pe o ofertă simplă și ieftină, ci pe o strategie bine aliniată cu cererea. Brandul a mizat pe ceea ce piața începe să caute tot mai mult.

Care este modelul care trage vânzările Chery în sus

Tiggo 4 este modelul care a împins rapid Chery în față pe piața din România. În doar primul trimestru din 2026, a ajuns la 380 de unități vândute, iar în martie a intrat pentru prima dată în top 10 modele, cu aproape 200 de mașini. Nu este o întâmplare, pentru că se potrivește perfect cu ceea ce caută acum clienții.

Este un SUV compact, hibrid, cu un design actual și dotări generoase, oferit la un preț care rămâne sub pragul psihologic de 24.000 de euro. Cu 163 CP, un consum declarat de 5,3 litri la 100 km și un preț real în piață în jur de 23.000–23.800 de euro, devine o opțiune greu de trecut cu vederea.

