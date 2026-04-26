Gabriel Liiceanu îl ridică pe Ilie Bolojan și îl face praf pe Sorin Grindeanu: „Este răul care pune în lumină prestigiul binelui"

Ana Beatrice
26 apr. 2026, 23:11
Gabriel Liiceanu îl pune într-o lumină favorabilă pe Ilie Bolojan, dar nu menajează deloc criticile la adresa lui Sorin Grindeanu. Cu o ironie tăioasă, acesta a remarcat: „Avem un mare noroc cu el în clipa de față, pentru că separă apele foarte bine.”

Ce spune Liiceanu despre liderii politici ai României din ultimii 35 de ani

Un verdict dur, fără menajamente. În viziunea lui Liiceanu, România a avut extrem de puțini lideri cu adevărat capabili să ducă pe umeri responsabilitatea unei națiuni. Filosoful indică doar două excepții clare: Traian Băsescu și, în prezent, Ilie Bolojan.

„După mintea mea, am avut două puncte de vârf reușite în acești 35 de ani, iar restul a fost mai degrabă involuție. România a cunoscut în ăștia 35 de ani la cârma țării cred că doi oameni care aveau aliura necesară pentru a răspunde de soarta a 20 și ceva de milioane de oameni. Una a fost Traian Băsescu. al 2-lea este în judecățile mele, Ilie Bolojan.

În rest, clasa politică de la noi, cei care au primit puterea, au fost mandatați să conducă destinele poporului român, au fost, în general, lamentabili, execrabili până au împins România în acest punct. S-ar putea reconstitui lanțul cu toate verigile lui prin care am ajuns aici. Am ajuns în acest punct în care suntem cam la toți parametrii economici, politici, culturali,pe primele locuri din coadă al Europei.”, a spus acesta pentru Digi24.

Cum îl descrie Liiceanu pe Grindeanu în contextul actualei crize politice

Într-o analiză tăioasă, Gabriel Liiceanu îl indică pe Sorin Grindeanu drept unul dintre principalii declanșatori ai contextului tensionat de astăzi.

„E un personaj deosebit de interesant. O să vă spun de ce. Asistând la ce s-a întâmplat în ultima vreme, la jocul în teren al PSD-ului, avându-l drept conducător de joc pe președintele actual al acestui partid, am avut dintr-o dată, săptămâna care a trecut, un gând extrem de straniu. Vedeți, e nevoie de negru ca albul în albeața lui să fie exaltat. E nevoie de rău pentru ca felul în care apare prestigiul binelui să poată fi vizibil pentru toată lumea. E nevoie de acest contrast. Ori personajul care acum a pus pe ecran are o caracteristică cu totul special în contextul pe care îl trăim. A devenit soclul lui Ilie Borojan.

Ce înseamnă soclul lui Borojan? Fiecare calitate a lui Bolojan este pusă în lumină de către un viciu a lui Grindeanu. De pildă. Grindeanu este minciuna întruchipată, dar este minciuna care pune în lumină splendoarea adevărului. Este imoralitatea politică întru pată, dar care scoate deasupra atunci când ea apare alături de el pe scenă onestitatea politică. Putem continua în felul ăsta. Este răul, vă spuneam, care pune în lumină prestigiul binelui. Dacă Grindeanu este omul făcut din o mulțime de fragmente, această calitate a lui de a fi un puzzle uman pune în lumină statuaritate a personajului de o mare soprietate, stâncos, a lui Ilie Bolojan. Pe scurt, Grindeanu este în clipa de față, pe mintea mea, cu o vorbă a unui moralist francez celebru – n-are importanță cum îl cheamă – omagiu pe care viciul îl aduce virtuții.”, a mai declarat scriitorul pentru sursa menționată.

Diana Buzoianu susține că reprezentanții PSD pregătesc concursuri pentru ocuparea unor posturi-cheie în unele instituții: „Nu vom permite un astfel de teatru de prost gust”
Politică
Diana Buzoianu susține că reprezentanții PSD pregătesc concursuri pentru ocuparea unor posturi-cheie în unele instituții: „Nu vom permite un astfel de teatru de prost gust”
Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
Politică
Proiect în Parlament: examenul pentru permisul categoria B ar putea fi modificat. Reapare proba în poligon
George Simion continuă să-l insulte pe Nicușor Dan: „La mine la țară i se zice damblagiu. E o problemă serioasă cu el” (VIDEO)
Politică
George Simion continuă să-l insulte pe Nicușor Dan: „La mine la țară i se zice damblagiu. E o problemă serioasă cu el” (VIDEO)
Vasile Bănescu, reacție la afirmația batjocoritoare a lui George Simion: Indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate
Politică
Vasile Bănescu, reacție la afirmația batjocoritoare a lui George Simion: Indică vidul moral şi barbaria unei minţi needucate
Paleologu: PSD vrea un premier de la PNL care să le facă jocurile, un fel de Crin Antonescu mâncat de molii / Ce spune despre Bolojan (VIDEO)
Politică
Paleologu: PSD vrea un premier de la PNL care să le facă jocurile, un fel de Crin Antonescu mâncat de molii / Ce spune despre Bolojan (VIDEO)
Ludovic Orban l-a făcut praf pe Nicușor Dan: „N-a făcut altceva decât să-i satisfacă pe PSD-iști. El a fost nașul coaliției” / „PSD nu știe decât o singură limbă: Limba puterii. Dacă încerci să-i cauți între coarne, ai pierdut meciul” (VIDEO)
Politică
Ludovic Orban l-a făcut praf pe Nicușor Dan: „N-a făcut altceva decât să-i satisfacă pe PSD-iști. El a fost nașul coaliției” / „PSD nu știe decât o singură limbă: Limba puterii. Dacă încerci să-i cauți între coarne, ai pierdut meciul” (VIDEO)
Paleologu: „Coaliția cu PSD asta înseamnă – golăneală, scandal și intrigă” / Amintiri urâte de când era ministru și avea un PSD-ist secretar de stat (VIDEO)
Politică
Paleologu: „Coaliția cu PSD asta înseamnă – golăneală, scandal și intrigă” / Amintiri urâte de când era ministru și avea un PSD-ist secretar de stat (VIDEO)
PSD-istul Constantin Toma: „Dacă PSD depune moțiune de cenzură și ea nu trece, toată conducerea PSD ar trebui să plece”. Laude pentru Bolojan și o dezvăluire despre Mihai Tudose (VIDEO)
Politică
PSD-istul Constantin Toma: „Dacă PSD depune moțiune de cenzură și ea nu trece, toată conducerea PSD ar trebui să plece”. Laude pentru Bolojan și o dezvăluire despre Mihai Tudose (VIDEO)
Ar accepta Nicușor Dan un guvern minoritar susţinut de AUR? Răspunsul președintelui. Ce formule de guvernare sunt excluse
Politică
Ar accepta Nicușor Dan un guvern minoritar susţinut de AUR? Răspunsul președintelui. Ce formule de guvernare sunt excluse
Vor fi anulate zboruri în România? Răspunsul dat de Nicușor Dan
Politică
Vor fi anulate zboruri în România? Răspunsul dat de Nicușor Dan
Ultima oră
22:47 - Intrare neașteptată în top 10. Chinezii accelerează pe piața auto din România în primul trimestru din 2026
22:06 - Cel mai lung tiramisu din lume, realizat la Londra. Desertul a intrat în Cartea Recordurilor cu 440,6 metri (VIDEO)
21:41 - Leacurile băbești pot pune în pericol copiii. Avertismentul medicilor: „Au tendinţa să le pună ciorapi cu oţet că aşa spune mamaie”
20:55 - Ministrul Apărării: „O premieră pentru Armată”. Dronele trec din prezentări direct în misiuni reale, alături de militari (VIDEO)
20:15 - Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
19:41 - Sondaj CURS: Nemulțumirea explodează în București. Direcția țării, criticată dur. Ce cred românii despre demisia lui Ilie Bolojan
19:08 - Scumpirile îi lovesc și pe cei celebri. Vedetele spun că prețurile au devenit greu de suportat: „E complicat, într-adevăr”
18:29 - Papa Leon, la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl: „Fiecare folosire a energiei atomice să fie în slujba vieții și păcii”
17:56 - Nu s-a oprit din depășiri periculoase până n-a intervenit elicopterul Poliției. Șofer de 50 de ani, lăsat fără permis (VIDEO)
17:30 - Piața chiriilor ia avânt. Prețurile ridicate îi țin pe români departe de cumpărarea locuințelor: „Oamenii sunt mult mai precauți”