Adevărații administratori ai Romprest au anulat AGA falsă a lui Maricel Păcuraru, patronul condamnat al Realitatea, și Detaco Ltd

Tribunalul București a dispus, miercuri, anularea Hotărârii Ordinare a AGA Romprest prin care Detaco Ltd, firma controlată de Maricel Păcuraru, patronul condamnat al Realitatea Plus, ar fi încercat să preia abuziv conducerea societății.

Decizia nu este definitivă, iar termenul pentru formularea apelului este de 30 de zile.

Adevărații administratori ai Romprest susțineau că acționarul Detaco Ltd a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre de AGA, pe care reușea, prin alte falsuri și alte acte ilegale, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Astfel, ginerele lui Maricel Păcuraru ajungea să figureze ca Administrator, Președinte CA și Director General. Romprest mai spunea despre Beniamin Cioantă-Păcuraru că este inculpat în mai multe dosare penale.

„Mai mult, ONRC a respins cererile succesive formulate de actionarul Detaco, prin persoane care nu au dovedit calitatea de reprezentant nici al actionarului Canadian nici a Romprest. Aceste respingeri repetate s-au datorat faptului ca o instanta de judecata a analizat in aparenta vadita nelegalitatea a hotararii paralele pe care, prin fals, reprezentantii actionarului Detaco Ltd au intocmit-o in numele si pe seama Compania Romprest Service SA, in scopul de a prelua abuziv conducerea societatii prin interpusii numitului Maricel Pacuraru (membri ai familiei sale) si a pronuntat Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, executorie, Tribunalul Bucuresti prin care s-au suspendat efectele acestei Hotarari AGOA falsa, paralela, solutia de suspendare fiind inscrisa si la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inca din data de 08.01.2021”, mai spunea Romprest.

Iancu Toader, avocat Romprest, preciza: „Față de această situație există o procedură penală, s-a declanșat o urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals, pe care domnul Maricel Păcuraru le-a săvârșit împreună cu acoliții săi, în urma unei ședințe statutare a societății, fiind nemulțumit de votul acționarilor care s-au opus încercărilor acestuia de a prelua abuziv Societatea. Această persoană, împreună cu reprezentanți ai Registrului Comerțului săvârșesc anumite acte, înscriu documente, trecând peste hotărâri judecătorești”.