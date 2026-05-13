Mită la Aeroportul Henri Coandă. Doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere bani polițiștilor de frontieră după descoperirea unor țigarete ascunse în bagaje

Răzvan Adrian
13 mai 2026, 10:57
Sursă foto: Poliția de frontieră
Cuprins
  1. Țigarete ascunse în bagaje și tentativă de mituire de 400 de lei
  2. Al doilea incident, petrecut la final de aprilie

Două incidente separate sunt anchetate de autoritățile române după ce doi cetățeni vietnamezi ar fi încercat să ofere mită unor polițiști de frontieră de pe Aeroportul Henri Coandă, în încercarea de a evita măsurile legale. În ambele cazuri, funcționarii au refuzat banii și au sesizat organele de parchet.

Țigarete ascunse în bagaje și tentativă de mituire de 400 de lei

Primul caz a avut loc pe 12 mai 2026, când un cetățean vietnamez sosit din Istanbul a fost verificat de o echipă formată din polițist de frontieră și lucrător vamal.

În urma controlului, au fost descoperite 5.000 de țigarete fără timbru fiscal, ascunse în pungi de tăiței.

„Persoana a încercat să ofere, cu titlu de mită, suma de 400 de lei polițistului de frontieră și agentului vamal, pentru a nu fi luate măsurile legale”, a relatat Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Banii au fost refuzați, iar bunurile au fost reținute, fiind aplicată o sancțiune contravențională.

Al doilea incident, petrecut la final de aprilie

Un caz similar de dare de mită a fost înregistrat pe 28 aprilie 2026, când un alt cetățean vietnamez, sosit din Doha, a fost supus controlului la intrarea în România.

În momentul verificărilor, acesta ar fi încercat să ofere 200 de lei unui polițist de frontieră pentru a evita sancțiunile.

„Și de această dată, suma de bani a fost refuzată categoric”, se relatează în comunicatul de presă.

Autoritățile au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov în ambele situații, cercetările fiind în desfășurare.

Cele două dosare ale cetățenilor vietnamezi sunt tratate ca fapte de dare de mită, iar procurorii urmează să stabilească exact circumstanțele în care au avut loc incidentele.

