Administrația Prezidențială a anunțat cât a costat președintelui Nicușor Dan la Washington, Statele Unite, unde a participat la prima reuniune a Consiliului de Pace prezidat de omologul american Donald Trump.

Cât a costat deplasarea președintelui Nicușor Dan în SUA

Administrația Prezidențială a transmis că avionul închiriat a costat 200.000 de euro, adică aproximativ 1.018.667 lei. Au fost analizate mai multe oferte, dar a fost aleasă „cea care implica cele mai mici costuri”.

Cotroceniul a mai precizat că a fost ales un avion de mici dimensiuni, cu 8 locuri, informează

Comunicatul nu indică ce tip de avion a fost închiriat și de la ce firmă, dar a informat recent că a fost o aeronavă privată Bombardier Global 6000, deținută de Ion Țiriac.

De asemenea, potrivit Administrației Prezidențiale, cazarea la Washington pentru președinte și pentru delegația formată din trei consilieri și personal tehnic a costat 7.700 de dolari, adică 33.070,52 de lei.

Cât a costat deplasarea similară a lui Iohannis

Fostul președinte Klaus Iohannnis a efectuat și el o deplasare în SUA, în perioada 6 – 10 mai 2024, prețul zborului fiind de 2.208.000 lei, adică 441.600 de euro. chiar de Administrația Prezidențială, dar după ce Iohannis și-a încheiat mandatul, când Ilie Bolojan era președinte interimar.