Un bărbat de 42 de ani din comuna vâlceană Sinești a primit amenda maximă prevăzută de lege pentru acte de cruzime și rele tratamente față de animale, după ce și-a forțat calul să tracteze o bucată mare de beton.

Amendat după ce și-a maltratat calul

Polițiștii de la Biroul pentru au descoperit cazul după ce bărbatul însuși a făcut o filmare, pe care a postat-o pe TikTok. În clip se vede cum calul e legat cu lanțuri de bucata de beton și se tot împiedică în efortul de a o tracta.

Agenții s-au autosesizat, l-au depistat rapid pe individ și i-au aplicat amenda maximă prevăzută de lege în astfel de cazuri – 13.200 de lei.

Polițiștii atrag atenția că violența sau relele tratamente aplicate animalelor sunt sancționate de lege și îndeamnă oamenii să raporteze cazurile de acest fel pe care le observă.