Cristian Tudor Popescu a susținut că despre Justiție „îți cade în cap la final ca o lespede”. Filmul i-a răspuns gazetarului la o serie de întrebări, una dintre ele fiind „cum pot fi magistrații, toți, în bloc, solidari până la inuman cu ticăloșia pensiilor speciale?”. Documentarul mai explică de ce „după Dragnea, 2019, niciun personaj important nu a mai ajuns în pușcărie”, dar și de ce „din 2018 (…) nu s-a mai găsit niciun magistrat corupt”.

Postul de televiziune B1 TV documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

Ce a înțeles CTP din documentarul Recorder „Justiția capturată”

„Cârdășia Robelor Murdare

Fără exagerare, documentarul-anchetă Recorder „Justiția capturată” este unul dintre cele mai importante acte jurnalistice din ultimii 35 de ani. Structurat logic, pe o acumulare de mărturii, date, cazuri, fără ură și părtinire, mobilizând magistrați care și-au luat inima-n dinți și au început să vorbească, filmul îți cade în cap la final ca o lespede.

Mie mi-a răspuns la o întrebare care mă frământă de mult: cum pot fi magistrații, toți, în bloc, solidari până la inuman cu ticăloșia pensiilor speciale?

Justiția anilor `90, 2000, rămăsese din ceaușism cu năravul subordonării față de „tovarăși”. Emblematică este întrebarea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, fie iertată, către conducerea PSD: „Când dăm drumul la dosarul lui Băsescu?”. Practic, toate hotărârile instanțelor (când nu s-a dat NUP de la bun început) în cazuri mari din acei ani au fost la comandă politică.

În ultimii ani însă, sistemul s-a resetat. Șefimea magistraților, ÎCCJ, CSM, Parchetul General, conducerile instanțelor, au devenit „independente”, adică au ieșit într-o măsură considerabilă de sub tutela politicului. În interiorul statului democratic și de drept, au pus bazele unei dictaturi. Simplii magistrați, procurori și judecători au fost intimidați, înfricoșați, blocați prin diverse metode: detașări, delegări, degrevări fără cerere, înlăturare pur și simplu din completurile de judecată, promovare pe criterii cunoscute doar de CSM. Cuvântul de ordine nescris a devenit: „Dacă vrei să-ți faci praf cariera, fă-o pe independentul și corectul!”. Pe vremuri, judecătorii și procurorii aveau a se teme de răzbunarea infractorilor, acum se tem de conducătorii lor de breaslă („Mici Dumnezei pe Pământ” – mărturie procuror).

Astfel, camarila Liei Savonea a pus stăpânire pe întreaga Justiție. De pe această poziție de forță, a negociat cu infractorii de calibru, politicieni sau nu, așa cum negociază Trump cu Putin. După Dragnea, 2019, niciun personaj important nu a mai ajuns în pușcărie. Metode: tergiversarea dosarului până la prescriere, reluări de dosar de la zero, după ani de zile de judecată, achitări stupefiante, fuga respectivilor în străinătate, de unde să nu fie extrădați. Lista e lungă: Marean Vanghelie, Valeriu Zgonea, Puiu Popoviciu, Mario Iorgulescu, Ionuț Costea, Sebastian Vlădescu, Sorin Oprescu, Alina Bica, Remus Truică, Nicu Bănicioiu, fostul episcop al Hușilor, Corneliu Onilă… Cea mai proaspătă: fostului șef CNAS, Lucian Duță, i-a fost anulată de către ÎCCJ condamnarea definitivă la 6 ani închisoare, pentru luare de mită 6,3 milioane euro în schimbul unui contract din bani publici pentru implementarea cardului de sănătate”, a explicat gazetarul Cristian Tudor Popescu,

În magistratura românească e corupție fără corupți

Cristian Tudor Popescu a remarcat apoi că, în ciuda corupției din magistratură, nu e niciun corupt. Cum s-a ajuns aici?

„La rândul ei, Cârdășia Robelor Murdare își permite să nu cedeze 1 leu din pensiile lor speciale, cu ajutorul „pretinilor” de la CCR.

Din 2018, de când DNA a fost deposedată de dreptul de a ancheta magistrați pentru corupție, nu s-a mai găsit niciun magistrat corupt. Și mă mai înfioară un gând: vă dați seama, în asemenea atmosferă, ce șpăgi se dau și se iau în instanțele de judecată, pe principiul mai bine îți cumperi un judecător decât să plătești un avocat?”, explică CTP.

În finalul postării, gazetarul a scris că e nevoie de un protest de 600.000 de oameni, cum a fost la OUG 13, iar magistrații de bună credință ar trebui să-și facă curaj și să vorbească public.