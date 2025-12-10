B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred

B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred

Adrian A
10 dec. 2025, 14:05
B1 TV va difuza documentarul Recorder Justiție capturată, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

„Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Documentarul realizat de Recorder arată cum, în ultimii ani, pare să se fi încheiat o înțelegere între puterea politică și reprezentanți la vârf ai puterii judecătorești, prin care primii asigură, prin legi, o serie de avantaje magistraților, iar cei din urmă oferă, prin tot felul de subterfugii juridice, imunitate penală celor dintâi.

Documentarul aduce mărturii ale unor oameni care sunt sau au fost au fost implicați la vârf în gestionarea sistemului judiciar, precum fosta judecătoare și membră a CSM Andreea Chiș, fostul procuror-șef al DNA Crin Bologa sau actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu. În investigație apar și magistrați activi, dar care au ales să vorbească sub condiția anonimatului, de frica unor represalii.

Toți scot la iveală presiunile mari asupra sistemului de justiție, presiuni care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Prezentarea documentarului realizat de Recorder

” După câțiva ani în care Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, în care dosarele de mare corupție sunt îngropate în mod sistematic. Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale.

„Senzația este că orice ai face, scapi”, spune unul dintre magistrații pe care i-am intervievat. Același magistrat făcea o declarație șocantă la ultimul bilanț al Parchetului General: „România e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.

Cum am ajuns în această situație? Acest documentar de două ore, care comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată așa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiție, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, iar această mână de magistrați a oferit la schimb o justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici.

Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiție și pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent. Ele vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată, despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați, hăituiți prin anchete ale Inspecției Judiciare și uneori chiar excluși din magistratură.

Consecințele acestor realități dramatice ne afectează viețile tuturor, pentru că o societate democratică nu poate supraviețui fără o justiție independentă.”, afirmă jurnaliştii de la Recorder în prezentarea documentarului „Justiție capturată”.

Tags:
Citește și...
Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
Politică
Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
Politică
Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
Politică
Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
Politică
Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului
Politică
Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Politică
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
Politică
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Politică
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Politică
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Politică
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Ultima oră
14:15 - Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
13:44 - Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)
13:43 - Bradul artificial de Crăciun nu este mai sustenabil decât cel natural, avertizează specialiștii. Care este cea mai bună opțiune pentru mediu
13:35 - Efectele nocive ale politicilor lui Ilie Bolojan. Austeritatea și sărăcia se prelungesc și în 2026 Care este alternativa (Studiu BNS)
13:20 - Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
13:12 - Sondaj: Scumpirile ne fac mai atenți la cheltuielile de sărbători. Ce sumă își propun să aloce pentru cumpărăturile de Crăciun aproape jumătate dintre români
12:59 - Ministrul Justiției prevede o respingere a legii pensiilor speciale la CCR. Declarații deloc optimiste ale lui Radu Marinescu (VIDEO)
12:52 - Salariul minim, motiv de dispută între sindicate și patronate. Subiectul ridică probleme și la nivelul guvernului
12:45 - Patru ore, peste 1.100 de sancțiuni aplicate. Care au fost principalele infracțiuni constatate de polițiștii rutieri
12:34 - Începe procesul de golire a barajului Vidraru. Ce sunt sfătuiți cetățenii să facă