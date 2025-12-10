B1 TV va difuza documentarul Recorder „Justiție capturată”, duminică seara. Dezvăluiri halucinante dintr-un sistem putred

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

„Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Documentarul realizat de arată cum, în ultimii ani, pare să se fi încheiat o înțelegere între puterea politică și reprezentanți la vârf ai puterii judecătorești, prin care primii asigură, prin legi, o serie de avantaje magistraților, iar cei din urmă oferă, prin tot felul de subterfugii juridice, imunitate penală celor dintâi.

Documentarul aduce mărturii ale unor oameni care sunt sau au fost au fost implicați la vârf în gestionarea sistemului judiciar, precum fosta judecătoare și membră a CSM Andreea Chiș, fostul procuror-șef al DNA Crin Bologa sau actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu. În investigație apar și magistrați activi, dar care au ales să vorbească sub condiția anonimatului, de frica unor represalii.

Toți scot la iveală presiunile mari asupra , presiuni care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Prezentarea documentarului realizat de Recorder

” După câțiva ani în care Justiția a dispărut aproape complet de pe agenda publică, societatea românească s-a trezit în fața unei realități greu de digerat, în care dosarele de mare corupție sunt îngropate în mod sistematic. Inculpați celebri achitați în apel după ce în prima instanță primiseră ani grei de închisoare, procese tergiversate până când faptele ajung la prescriere, condamnări definitive care sunt reevaluate și șterse cu buretele. În plus, asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale.

„Senzația este că orice ai face, scapi”, spune unul dintre magistrații pe care i-am intervievat. Același magistrat făcea o declarație șocantă la ultimul bilanț al Parchetului General: „România e în situația de a fi mai aproape de un paradis al infractorilor decât de un stat de drept”.

Cum am ajuns în această situație? Acest documentar de două ore, care comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.

Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată așa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiție, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistrați, iar această mână de magistrați a oferit la schimb o justiție care nu-i mai deranjează pe cei puternici.

Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiție și pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent. Ele vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată, despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați, hăituiți prin anchete ale Inspecției Judiciare și uneori chiar excluși din magistratură.

Consecințele acestor realități dramatice ne afectează viețile tuturor, pentru că o societate democratică nu poate supraviețui fără o justiție independentă.”, afirmă jurnaliştii de la Recorder în prezentarea documentarului „Justiție capturată”.