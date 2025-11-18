Directorul adjunct al unei școli din județul Buzău a fost demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani. Bărbatul este profesor de religie, e căsătorit și are doi copii.

Profesorul de religie, reclamat la poliție

Totul s-a petrecut la Școala Gimnazială „Nicolae Efrimescu”, din comuna Săgeata.

Mama elevei a fost cea care a sesizat Poliția Municipală Buzău, după ce a descoperit mesajele în telefonul fiicei sale.

La nivelul Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău există acum un dosar penal privind în scopuri sexuale.

Inspectoratul Școlar Județean face și el o anchetă și deja l-a demis pe directorul adjunct al școlii.

„Pe 13 noiembrie am primit o sesizare de la Poliția Municipiului Buzău, prin care ni se aducea la cunoștință că s-a deschis un dosar penal la Școala Gimnazială din Săgeata, privind racolarea unor minori în scopuri sexuale. Consiliul de Administrație al ISJ Buzău s-a întrunit și a hotărât să demită persoana respectivă, pentru că era un director, este director adjunct la școala din Săgeata și atunci a trebuit de urgență să îl demitem”, a declarat, pentru , inspectorul general adjunct al ISJ Buzău, Dan Popescu.

Acesta a mai precizat că eleva în cauză, care e în clasa a VIII-a, primește consiliere psihologică în cadrul școlii.

Profesorul ocupa funcția de director adjunct de câțiva ani, prin delegare, pe care ISJ i-a eliberat-o anual, ca urmare a faptului că la fiecare evaluare a obținut calificativul „foarte bine”.

Ce spune conducerea școlii despre profesorul anchetat

Conducerea școlii a hotărât să îl retragă pe profesor și de la clasa unde învață eleva respectivă. De altfel, acesta nici nu a mai venit la ore și a intrat în concediu medical. Potrivit unor surse, el trebuia să participe și la o acțiune a școlii, dar nu a mai ajuns pe motiv că „cineva mi-a înscenat ceva”.

„Din păcate, regretăm acest incident și tot ce pot să vă spun în acest moment este că se desfășoară o anchetă, iar directorul adjunct este în concediu medical, după o decizie de încetare a detașării. Se desfășoară o anchetă de către organele abilitate, despre care noi nu avem cunoștință. Probabil, când se va finaliza cercetarea respectivă, veți avea mai multe detalii. Domnul director adjunct are o decizie de încetare a detașării pe funcția de director adjunct, pe care a primit-o de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău, iar în acest moment se află în concediu medical”, a declarat Elena Rusu, directoarea școlii, pentru Șansa News.