Buzău: Profesor de religie şi director adjunct de școală, demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani

Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 15:20
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Profesorul de religie, reclamat la poliție
  2. Ce spune conducerea școlii despre profesorul anchetat

Directorul adjunct al unei școli din județul Buzău a fost demis după un schimb de mesaje amoroase cu o elevă de 14 ani. Bărbatul este profesor de religie, e căsătorit și are doi copii.

Profesorul de religie, reclamat la poliție

Totul s-a petrecut la Școala Gimnazială „Nicolae Efrimescu”, din comuna Săgeata.

Mama elevei a fost cea care a sesizat Poliția Municipală Buzău, după ce a descoperit mesajele în telefonul fiicei sale.

La nivelul Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău există acum un dosar penal privind racolarea minorilor în scopuri sexuale.

Inspectoratul Școlar Județean face și el o anchetă și deja l-a demis pe directorul adjunct al școlii.

„Pe 13 noiembrie am primit o sesizare de la Poliția Municipiului Buzău, prin care ni se aducea la cunoștință că s-a deschis un dosar penal la Școala Gimnazială din Săgeata, privind racolarea unor minori în scopuri sexuale. Consiliul de Administrație al ISJ Buzău s-a întrunit și a hotărât să demită persoana respectivă, pentru că era un director, este director adjunct la școala din Săgeata și atunci a trebuit de urgență să îl demitem”, a declarat, pentru Șansa News, inspectorul general adjunct al ISJ Buzău, Dan Popescu.

Acesta a mai precizat că eleva în cauză, care e în clasa a VIII-a, primește consiliere psihologică în cadrul școlii.
Profesorul ocupa funcția de director adjunct de câțiva ani, prin delegare, pe care ISJ i-a eliberat-o anual, ca urmare a faptului că la fiecare evaluare a obținut calificativul „foarte bine”.

Ce spune conducerea școlii despre profesorul anchetat

Conducerea școlii a hotărât să îl retragă pe profesor și de la clasa unde învață eleva respectivă. De altfel, acesta nici nu a mai venit la ore și a intrat în concediu medical. Potrivit unor surse, el trebuia să participe și la o acțiune a școlii, dar nu a mai ajuns pe motiv că „cineva mi-a înscenat ceva”.

„Din păcate, regretăm acest incident și tot ce pot să vă spun în acest moment este că se desfășoară o anchetă, iar directorul adjunct este în concediu medical, după o decizie de încetare a detașării. Se desfășoară o anchetă de către organele abilitate, despre care noi nu avem cunoștință. Probabil, când se va finaliza cercetarea respectivă, veți avea mai multe detalii. Domnul director adjunct are o decizie de încetare a detașării pe funcția de director adjunct, pe care a primit-o de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău, iar în acest moment se află în concediu medical”, a declarat Elena Rusu, directoarea școlii, pentru Șansa News.

