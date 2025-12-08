Scandal în județul Sibiu, unde mai mulți părinți lansează acuzații grave la adresa a trei agenți de poliție. Aceștia ar fi bătut și umilit opt elevi de gimnaziu pe care îi interogau în incinta unei școli.

De ce au fost interogați cei opt elevi de gimnaziu

Cei opt elevi, cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, victime ale violențelor agenților de poliție, ar fi fost suspectați de către aceștia că au furat din cutia milei unei biserici.

Ce tratamente le-ar fi aplicat cei trei agenți de poliție celor opt elevi interogați

Părinții îi acuză pe agenții de poliție că, în timpul interogărilor, i-ar fi supus pe copii la tratamente inumane.

„L-a luat singur, într-o cameră unde nu sunt camere de supraveghere, fără niciun adult lângă el. Timp de 4 ore cei 8 copii au fost interogați pe rând. L-a pălmuit, l-a tras de păr, i-a dat cu pumnul în abdomen. Când a dat să plece din sală, l-a mai bătut odată”, a povestit părintele unuia dintre elevi, potrivit Observator News.

„A fost tras de păr, pălmuit, lovit cu pumnul, vorbe vulgare către el”, a adăugat tatăl unei alte victime.

„A început să facă anchetă cu ei ca cu un adult. Să spună cine a spart biserica. Dacă nu, îi duce la şcoala de corecţie. Să nu aveţi curaj să spuneți la părinţi că vă fac de râs în biserică şi vă duc la şcoala de corecţie. Ăla micul este atât de afectat, încât nu mai vrea să meargă la şcoală. Au trecut prin mari umilinţe”, a spus o mamă.

Totul s-ar fi petrecut într-o sală de clasă unde nu există camere de supraveghere. Elevii au fost băgați rând pe rând în încăpere, acolo unde ar fi fost bătuți și batjocoriți. Comportamentul polițiștilor ar fi fost un răspuns nervos cauzat de faptul că niciunul dintre băieți nu recunoștea furtul din cutia milei.

„Trauma asta nu poate să o treacă. Îl trimit la să ia o pâine şi îi e frică să meargă. Dacă vede maşina de poliţie, o ia la fugă”, a transmis alt părinte.

Cum comentează directorul școlii incidentul

Conducerea școlii a permis organelor de poliție să îi interogheze pe elevi, acest lucru fiind permis de lege. Însă, un aspect care i-a trezit semne de întrebare directorului instituției este că nu a fost lăsat să participe la discuția cu copiii.

„Mi s-a spus că vor să discute formal cu câţiva elevi din şcoală. Le-am spus că vreau şi eu să particip dacă nu am apucat să anunţ părinţii. Mi-au spus că nu este necesar de prezenţa unui adult, că nu e interogatoriu. Am intrat de cel puţin 4 ori în sala de clasă, neanunţat. Am fost invitat de agenții de poliţie să stau afară”, a declarat Ionuţ Filip, directorul şcolii gimnaziale din Apoldu de Jos.

Părinţii au făcut plângere.

Ce s-a întâmplat cu cei trei agenți după ce ar fi agresat opt elevi de gimnaziu

Poliţiştii în cauză neagă vehement acuzaţiile, dar în ciuda poziției lor, sunt cercetaţi pentru purtare abuzivă, loviri şi alte violenţe.

„Au rezultat indicii privind posibil abateri disciplinare, motiv pentru care s-a declanşat cercetarea disciplinară faţă de 3 poliţişti din cadrul Poliţiei oraşului Miercurea Sibiului. Conducerea unităţii a dispus finalizarea acestor verificări în termen de 7 zile, astfel că la finalul acestei săptămâni vom avea primele concluzii, iar în funcţie de rezultat primele măsuri dispuse”, a subliniat Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt .

