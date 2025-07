Anna Leu, mărturisiri dureroase despre ultimele zile ale lui Mihai Leu. Care a fost ultima lui dorință: „Eu știam cât de gravă era situația”

Anna Leu, fostului mare campion de box şi campion naţional de raliuri, a dezvăluit, la , cum au fost ultimele zile de viață ale lui .

„Poate e un pic crud, dar n-aș fi dorit să mai trăiască așa, să sufere cum a suferit în ultimele zile”

Ea a mărturisit că Mihai Leu nici nu prea mai mânca și se vedea cât de mult suferă. De asemenea, a mai spus că el voia acasă, voia să mai doarmă o dată în patul lui și să-și vadă cățelul.

„Cred că suferea foarte mult, am văzut că se stingea în fiecare zi, că el voia acasă, voia să mai doarmă o dată în patul lui și să-și vadă cățelul. Am ajuns noaptea la trei, iar următoarea zi s-a și întâmplat. Eu știam cât de gravă era situația, încercam să nu îi spun, dar cred că și el era foarte conștient de ce se întâmplă, pentru că Mihai numai prost nu era. El știa exact ce se întâmplă, dar ne ascundeam unul de altul. Știu că mi-a strigat non-stop, tot timpul mă voia pe mine lângă el și pe băiatul nostru care are 32 de ani. Voia să nu plece, să stea lângă noi, îi era tot timpul dor de noi, cred că a simțit. Nu prea mânca când am venit acasă din București. I-am zis: dacă nu mănânci, nu putem să plecăm în concediu.

Zice: plecăm în octombrie. După aia stă puțin și zice: în octombrie nu putem, că trebuie să facem Poiana Brașovului, noi organizăm curse împreună. Tot timpul a fost cu gândul să aibă ceva de făcut. Amintirile și ce am petrecut împreună nu ne poate lua nimeni și, nu știu, poate e un pic crud, dar n-aș fi dorit să mai trăiască așa, să sufere cum a suferit în ultimele zile. Nu știu. E ceva egoist din partea unui om să vadă persoana pe care o iubește să sufere așa”, a povestit Anna Leu.

Soția regretatului campion a transmis și un mesaj familiilor care trec printr-o situație similară cu a sa.

„Mesajul meu e să stea cât mai aproape de ei pentru că, când nu mai sunt e foarte dureros. Să nu-i părăsească nicio clipă cât timp au nevoie și cât sunt lângă noi. Ăsta e mesajul meu”, a adăugat ea.