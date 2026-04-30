Adrian A
30 apr. 2026, 17:46
PNL respinge categoric apelul PSD ca liberalii să voteze moțiunea. Ciprian Ciucu: „Vă dați seama cât de penibili am fi"
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu: PNL nu își va trăda liderul
  2. Guvern minoritar sau opoziție: „Altă opțiune nu există”
  3. Mesaj pentru PSD: „Am învățat din greșelile noastre”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a transmis joi un mesaj ferm, spunând că partidul nu își va schimba poziția și că nu există nicio posibilitate ca liberalii să își abandoneze propriul lider politic. Liderul liberal a subliniat că orice eventuală susținere a moțiunii ar reprezenta o lovitură majoră de imagine pentru partid și o trădare directă a președintelui PNL, Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu: PNL nu își va trăda liderul

„Nu cred că partidul nostru își va trăda liderul. Vă dați seama cât de penibili am fi, dacă după două decizii consecutive, clare, în care am spus PSD-ului care este condiția noastră, să ne întoarcem unu la mână. Este exclus așa ceva.

Exclud noi discuții cu PSD. Deja au inițiat moțiunea, deja au ajuns mult prea departe, deja au jignit fiecare membru al partidului nostru prin comportament.”, a afirmat Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și edilul Capitalei.

Guvern minoritar sau opoziție: „Altă opțiune nu există”

Ciprian Ciucu spune că PNL are doar două scenarii posibile după conflictul deschis cu PSD: menținerea unui guvern minoritar sau trecerea în opoziție.

„Avem doar două opțiuni. Guvern minoritar sau opoziție. Altă opțiune nu există în acest moment”, a afirmat acesta.

Întrebat despre șansele reale ale moțiunii de cenzură, prim-vicepreședintele PNL a evitat să ofere un răspuns ferm, explicând că nu a participat la discuțiile interne din partid pe acest subiect.

„Nu știu, pentru că v-am zis, fiind toată ziua la primărie și foarte angrenat astăzi, nu am participat la astfel de discuții și momentan nu am discutat cu colegii mei, nu am niciun fel de feedback din acea direcție.”, a spus Ciucu, într-o declarație pentru digi24.

Mesaj pentru PSD: „Am învățat din greșelile noastre”

Edilul Capitalei a făcut și o referire la trecutul recent al PNL, susținând că partidul a învățat din perioadele în care liderii evitau să vorbească deschis sau să ia poziții ferme în fața partenerilor politici.

„Îmi aduc aminte de momentul în care PNL se afla într-o situație în care membrii lor, inclusiv noi toți, eu, poate ne era teamă să vorbim în fața condiției deschise. Și ne-a costat acest lucru. Dar am învățat din greșelile noastre”, a declarat el.

