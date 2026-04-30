Bucuria încheierii unui capitol important din viața elevilor vine la pachet și cu o notă de plată deloc de neglijat pentru părinți. Pentru absolvenții de clasa a VIII-a și a XII-a din Ploiești, organizarea presupune deja costuri semnificative. La acestea se adaugă ținuta și alte detalii, iar totalul poate ajunge ușor la sute sau chiar mii de lei pentru fiecare elev.

Ce include costul standard pentru clasa a VIII-a

Finalul clasei a VIII-a aduce nu doar emoții pentru elevi, ci și primele serioase pentru părinți. Chiar dacă banchetul este, de regulă, mai simplu decât cel de la liceu, costurile nu sunt deloc mici. Conform romaniatv.net, un pachet standard pentru banchet cuprinde locația, fotograf profesionist, filmare, album foto, eșarfe inscripționate, buchete de flori și DJ. Prețul pentru aceste servicii este de aproximativ 400–500 de lei pentru fiecare copil. În funcție de dorințele elevilor și ale , suma poate crește până la 600–700 de lei. Creșterea apare mai ales atunci când sunt incluse elemente suplimentare, precum tort personalizat sau momente artistice. Iar acesta este doar începutul, pentru că ținuta și pregătirea pentru eveniment ridică și mai mult nota de plată.

Cât costă ținutele și serviciile pentru elevi

Adevărata presiune asupra bugetului apare atunci când vine vorba de ținute și pregătirea pentru eveniment. Pentru fete, o rochie poate costa între 150 și 400 de lei, iar pantofii adaugă încă 100–200 de lei.

În multe cazuri, părinții aleg și servicii de coafură și machiaj, care pornesc de la 150 de lei și pot ajunge până la 300 de lei. În cazul băieților, un sacou, o cămașă și o pereche de pantofi decenți ajung la aproximativ 300 de lei. Acest cost apare mai ales pentru că nu toți au astfel de haine deja în garderobă.

Dacă se adaugă florile pentru profesori sau mici cadouri simbolice, costurile cresc considerabil. Totalul poate ajunge astfel la 800–1.200 de lei pentru o fată și 700–900 de lei pentru un băiat. Există totuși și soluții mai prietenoase cu . Ținutele închiriate sau machiajul realizat acasă pot coborî costurile sub 600 de lei. În schimb, variantele mai sofisticate pot depăși fără probleme 1.500 de lei.

Cum se compun cheltuielile la liceu

La , costurile cresc vizibil și devin mult mai greu de ignorat. Doar taxa de participare la banchet poate ajunge până la 1.200 de lei pentru fiecare elev, iar aceasta nu include transportul, DJ-ul, fotograful sau închirierea robei pentru ceremonie. Pentru aceste servicii de bază, părinții ajung frecvent la un total de 1.500–1.700 de lei, notează sursa menționată.

Ținutele duc însă nota de plată și mai sus. O rochie simplă pornește de la 250–300 de lei, dar modelele de firmă sau realizate la comandă pot depăși cu ușurință 2.000 de lei. La acestea se adaugă accesoriile și serviciile de înfrumusețare, precum pantofi, geantă, bijuterii, coafură, machiaj, manichiură și pedichiură. Acestea mai înseamnă încă 800–1.200 de lei, chiar și într-o variantă echilibrată.

Nici băieții nu sunt o excepție. Un costum decent începe de la 500 de lei și poate ajunge la 700–800 de lei pentru unul de calitate mai bună, la care se adaugă cămașa, pantofii și o vizită la frizer. Pe lângă toate acestea, apar și cheltuieli suplimentare pentru excursii, băuturi, suveniruri sau bacșișuri, care mai pot adăuga încă 100–300 de lei la total.