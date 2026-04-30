Parlamentul European vrea o lege care să fie aplicată în toate statele membre pentru a pedepsi mult mai dur hărțuirea și abuzurile de pe internet.

De ce Parlamentul European vrea o protecție mai riguroasă

Hărțuirea pe internet a devenit o problemă uriașă în Europa. Datele recente sunt îngrijorătoare și arată că unul din șase adolescenți a fost victimă a acestui fenomen.

În același timp, mulți tineri recunosc că au hărțuit, la rândul lor, alte persoane în mediul online. Din acest motiv, autoritățile de la Bruxelles consideră că actualele pedepse nu sunt de ajuns pentru a opri aceste comportamente.

Parlamentul European vrea pedepse mai dure

Eurodeputații cer acum introducerea unor sancțiuni care să stopeze valul de agresiuni. Se dorește ca hărțuirea online să fie recunoscută ca o infracțiune gravă în întreaga Uniune Europeană.

De asemenea, se caută soluții pentru ca victimele să poată raporta incidentele mult mai simplu și mai rapid. Scopul este eliminarea oricăror portițe legale care le permit atacatorilor să scape nepedepsiți în prezent.

Cum se vor schimbă rețelele sociale dacă Parlamentul European adoptă rezoluțiile

O mare parte din vină este pusă pe umerii platformelor online. Parlamentul atrage atenția că algoritmii acestor rețele promovează uneori ura pentru a câștiga bani.

Sunt vizate în special sistemele care personalizează conținutul și care ajung să le arate minorilor mesaje periculoase. Mai mult, se cere interzicerea aplicațiilor care folosesc inteligența artificială pentru a crea imagini intime false sau conținut de tip deepfake fără acordul persoanelor vizate.

Ce ajutor primesc victimele

Dincolo de pedepse, este nevoie de o grijă mai mare pentru cei care suferă. Rezoluția adoptată joi cere ca statele membre să bage lupta împotriva hărțuirii cibernetice în strategiile lor de sănătate mintală, scrie .