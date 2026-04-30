Un gest revoltător petrecut în județul Botoșani a fost rapid sancționat de autorități. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost amendat ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului, la ieșirea din . Întreaga scenă a fost surprinsă de un martor, care nu a rămas indiferent și a alertat poliția.

Ce amendă a primit bărbatul care și-a abandonat câinele pe marginea drumului

Un nou caz de cruzime față de animale a atras reacția rapidă a autorităților. Un bărbat de 35 de ani din comuna Ghireni a fost amendat cu 3.000 de lei. Acesta pe marginea drumului, la ieșirea din Săveni.

Gestul a fost observat de un cetățean, care l-a văzut coborând din mașină și lăsând animalul în urmă. Martorul a alertat poliția, iar bărbatul a fost ulterior identificat și sancționat, notează Observator News.

Cum a fost prins bărbatul care și-a abandonat animalul

Persoana care a asistat la întreaga scenă nu a rămas indiferentă și a alertat imediat polițiștii din Săveni. Sesizarea a pus în mișcare o intervenție rapidă a oamenilor legii, care au început verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

În scurt timp, aceștia au reușit să îl identifice pe bărbatul responsabil de abandon. Pentru gestul său, a fost sancționat conform legii, fiind tras la răspundere pentru abandonul animalului.