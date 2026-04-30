Gestul unui botoșănean a costat scump. Amendă usturătoare după ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului

Ana Beatrice
30 apr. 2026, 16:33
Foto: Captura YT
Cuprins
  1. Ce amendă a primit bărbatul care și-a abandonat câinele pe marginea drumului
  2. Cum a fost prins bărbatul care și-a abandonat animalul

Un gest revoltător petrecut în județul Botoșani a fost rapid sancționat de autorități. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost amendat ce și-a abandonat câinele pe marginea drumului, la ieșirea din Săveni. Întreaga scenă a fost surprinsă de un martor, care nu a rămas indiferent și a alertat poliția.

Ce amendă a primit bărbatul care și-a abandonat câinele pe marginea drumului

Un nou caz de cruzime față de animale a atras reacția rapidă a autorităților. Un bărbat de 35 de ani din comuna Ghireni a fost amendat cu 3.000 de lei. Acesta a abandonat un câine pe marginea drumului, la ieșirea din Săveni.

Gestul a fost observat de un cetățean, care l-a văzut coborând din mașină și lăsând animalul în urmă. Martorul a alertat poliția, iar bărbatul a fost ulterior identificat și sancționat, notează Observator News.

Cum a fost prins bărbatul care și-a abandonat animalul

Persoana care a asistat la întreaga scenă nu a rămas indiferentă și a alertat imediat polițiștii din Săveni. Sesizarea a pus în mișcare o intervenție rapidă a oamenilor legii, care au început verificările pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

În scurt timp, aceștia au reușit să îl identifice pe bărbatul responsabil de abandon. Pentru gestul său, a fost sancționat conform legii, fiind tras la răspundere pentru abandonul animalului.

Citește și...
Cum arată estetica medicală în 2026 și ce aduce nou Doctor SKiN Titan
Eveniment
Cum arată estetica medicală în 2026 și ce aduce nou Doctor SKiN Titan
Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente
Eveniment
Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente
Newsweek: 11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Eveniment
Newsweek: 11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
Cum îți planifici consumul de energie pe termen lung într-o locuință modernă
Eveniment
Cum îți planifici consumul de energie pe termen lung într-o locuință modernă
Cum alegi corect utilajul pentru lucrul la înălțime: ghid practic și criterii de selecție
Eveniment
Cum alegi corect utilajul pentru lucrul la înălțime: ghid practic și criterii de selecție
Un nou standard în asigurările de sănătate internațională: My Global Health
Eveniment
Un nou standard în asigurările de sănătate internațională: My Global Health
Decizie de ultim moment în Dosarul Mineriadei: Ce a hotărât azi ÎCCJ
Eveniment
Decizie de ultim moment în Dosarul Mineriadei: Ce a hotărât azi ÎCCJ
Decizie neașteptată la PRO TV. O altă celebră emisiune dispare temporar din grilă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
Eveniment
Decizie neașteptată la PRO TV. O altă celebră emisiune dispare temporar din grilă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
NEWS ALERT: Patru marinari români, blocați pe nava MSC Francesca după sechestrul iranian. MAE: „Sunt în siguranță”
Eveniment
NEWS ALERT: Patru marinari români, blocați pe nava MSC Francesca după sechestrul iranian. MAE: „Sunt în siguranță”
Ce poți face de 1 Mai, la mare: Ce evenimente vor avea loc în Constanța, Vama Veche și stațiunile din jur
Eveniment
Ce poți face de 1 Mai, la mare: Ce evenimente vor avea loc în Constanța, Vama Veche și stațiunile din jur
