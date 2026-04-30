Acasa » Monden » „Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei

„Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei

Flavia Codreanu
30 apr. 2026, 18:02
„Șapte ani am cântat seară de seară în baruri”: Luminița Anghel, despre sacrificiile pe care le-a făcut la începutul carierei
Luminița Anghel. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Cum a ajuns vedeta de pe scena unui bar pe marile scene
  2. Luminița Anghel dezvăluie culisele succesului de la Mamaia
  3. Ce s-a întâmplat la Eurovision

Luminița Anghel dezvăluie cum a început cariera sa în muzică. Artista a debutat în celebrul bar Melody din București, unde a cântat seară de seară timp de șapte ani.

Cum a ajuns vedeta de pe scena unui bar pe marile scene

Artista a povestit că debutul ei a fost unul întârziat față de colegii de generație și că, inițial, și-a dorit să devină actriță. Deși s-a pregătit pentru teatru, destinul a condus-o către muzică, unde și-a format vocea în cluburile de noapte ale Bucureștiului, scrie Libertatea.

„Știi când am luat primul meu premiu important la Mamaia, în 1993? Cântam la celebrul bar Melody din București. Acolo cântau marile voci ale României. Doar că eu eram mai la început și, când întârzia unul, intram eu în locul lui. Nu mă știa nimeni, dar acolo mi-am făcut școala de cântat. Șapte ani la rând, seară de seară. Uneori și de două ori pe zi, că era bar de protocol. Era o lume foarte frumoasă, cu balet adus din Ucraina, cu pene, cu fete goale, cu trupă live”, a declarat Luminița Anghel

Luminița Anghel dezvăluie culisele succesului de la Mamaia

După ani de muncă în baruri, succesul la festivalurile mari a venit natural, dar a fost însoțit de mari emoții. Artista a povestit cum determinarea sa din tinerețe a ajutat-o să obțină Trofeul Mamaia cu o piesă scrisă special pentru ea.

„În 1996 am cântat «Șansa e de partea mea», prima mea piesă de succes, și n-am să uit cât oi trăi… Au venit două mari stele ale muzicii românești să mă felicite: una este Dida Drăgan și cealaltă doamnă e Angela Similea. Acest compliment a contat nemăsurat de mult. Și a rămas în amintirea mea”, a mai afirmat Luminița Anghel într-un interviu pentru Acasa TV.

Ce s-a întâmplat la Eurovision

Succesul european din 2005 rămâne cel mai important punct din cariera sa internațională. Artista a explicat că presiunea concursului a fost atât de mare, încât momentele petrecute pe scenă par acum aproape ireale.

Deși România a fost aproape de a câștiga competiția, Luminița consideră că țara noastră nu era pregătită atunci pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare, iar rezultatul final a rămas unul istoric.

„Cred că s-a pus problema și câștigării locului 1 în finală, doar că nu eram noi, românii, pregătiți. N-am mai trăit de mult așa emoții. Am intrat pe scenă, am cântat, am ieșit și, dacă mă întrebi cum a fost, nu știam să spun, pentru că nu-mi aminteam. Tot succesul nostru a fost umbrit de aducerea în țară a celor trei jurnaliști răpiți, exact atunci a fost momentul”, a mai spus Luminița Anghel.

