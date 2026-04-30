Portul Constanța a devenit în ultimii ani un pilon strategic pentru economia României și pentru comerțul din regiunea Mării Negre. Importanța sa a crescut semnificativ mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina. Chiar și așa, portul are încă un potențial major de dezvoltare care nu este pe deplin valorificat.
Proiectele aflate în derulare urmăresc transformarea sa într-un hub regional pentru transportul de mărfuri și energie. Aceste investiții și stadiul lor actual au fost discutate în cadrul conferinței Portul Constanța – Poarta comercială a Europei de Est organizate de Income Magazine Corporate.
„A fost semnat un protocol foarte important pentru Portul Constanța și nu numai pentru această inițiativă, cea de memorandum de colaborare între Portul Constanța și PORTUl lIEC. Această strategie face parte din inițiativă de dezvoltare pe care a adoptat-o Portul Constanța în ultimele acțiuni întreprinse și prin finalizarea procedurii de licitație internațională, unde Guvernul României a participat prin intermediul portul Companiei Naționale de Administrare Raporturilor Maritime Constanța, pentru achiziționare a Portului Giurgiulești. Investim în continuare, avem proiecte foarte mari, de peste 500 de milioane de euro în acest moment în implementare.”, a transmis directorul general al Portului Constanța, potrivit antena3.ro.
Oil Terminal își consolidează poziția de operator major în Portul Constanța, unde deține șapte dane de operare. Compania derulează investiții importante pentru diversificarea activităților.
„Oil Terminal are în Portul Constanța șapte dane de operare, suntem un operator mare în Portul Constanța. După izbucnirea războiului din Ucraina, am făcut o instalație din Dana 79, care este o dană de mare adâncime unde descărcăm vapoarele de țiței, cu o capacitate de până la 165.000 de tone de doit. Era specializată doar pentru țiței.
Am făcut o investiție care a permis specializarea Danei și la descărcarea de motorină, în așa fel încât anul trecut, pentru prima oară în Portul Constanța am descărcat vapoare de 110.000 de tone de doit de motorină. Am terminat un rezervor de 10.000 de de metri cubi, capacitate care l-am destinat produsului metanol și astăzi ne aflăm într-o procedură de licitație pentru construcția unui terminal de bitum”, a preczat CEO Oil Terminal.
Investițiile în infrastructura feroviară devin esențiale pentru susținerea volumului tot mai mare de mărfuri care tranzitează Portul Constanța.
„Am semnat un memorandum de cooperare între Carpatica Feroviar și Administrația Căilor Ferate din Azerbaidjan, care vizează tocmai preluarea prin România și Portul Constanța a acestor containere și tranzit către Europa, la fel cu Middle Corridor și Administrația din Kazahstan. Am avut întâlniri și pregătim aderarea Carpatica Feroviar la Middle Corridor. Am făcut o estimare și eu cred că va duce la un spor de aproximativ 300%”, a declarat directorul general Carpatica Feroviar.
CFR SA pregătește investiții de aproximativ 1 miliard de euro pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare. Aceste lucrări vizează rețeaua care deservește Portul Constanța. Proiectele sunt esențiale pentru susținerea creșterii traficului de mărfuri.
Strategia include patru etape clare, axate pe creșterea capacității de primire și expediere a trenurilor, dar și pe electrificarea liniilor. Potrivit lui Radu Urziceanu, aceste obiective sunt esențiale pentru transformarea portului într-un hub logistic modern și competitiv la nivel european.
